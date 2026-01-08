Külföld :: 2026. január 8. 20:10 ::

Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás

Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás - jelentette az internetes forgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks nevű szervezet.

A NetBlocks nem sokkal korábban még csak arról számolt be, hogy leállt az iráni TCI cég internetszolgáltatása a nyugati Kermánsáh tartományban, de lakosok az ország más pontjairól is azt jelentették, hogy akadozik a vétel. Teheránban és más nagyvárosokban a mobilinternet-szolgáltatással is voltak gondok, miután Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sahnak az Egyesült Államokban élő fia csütörtökre és péntekre tömegtüntetésre szólította fel az irániakat.

A csütörtöki megmozdulásokon egyesek egyebek között olyan jelszavakat skandáltak, mint "Halál a diktátorra!" és "Halál az Iszlám Köztársaságra!", mások pedig a sahot éltették, mondván: "Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér!".

"Irán nagy nemzete, rajtad a világ szeme! Vonuljatok egységben az utcára, és mondjátok el követeléseiteket!" - olvasható Reza Pahlavi közleményében. Figyelmeztetem az Iszlám Köztársaságot, annak vezetőjét és a Forradalmi Gárdát, hogy a világ és Donald Trump amerikai elnök figyel titeket. A nép elnyomása nem marad büntetlenül - tette hozzá.

Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek és az iráni riál árfolyamának hirtelen zuhanása miatt. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.

Az igazságügyi tárcához közel álló Mizán hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy a rendőrség egyik ezredese halálos késszúrást kapott Teherán határában.

(MTI)