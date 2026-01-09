Külföld :: 2026. január 9. 09:11 ::

Két autópályát lezártak a francia-belga határon a gazdák blokádja miatt

A francia-belga határon átvezető autópálya-hálózat egy része csütörtök este óta zárva van a mezőgazdasági termelők tüntetései miatt - jelentette be a francia Nord megye prefektúrája, az Európai Unió (EU) és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) közötti megállapodás elleni heves tiltakozásokra utalva.

A belga autópályákon, az E42-esen és az E19-esen zajló mezőgazdasági tüntetések miatt, ahol traktorok foglalják el az úttestet, a francia autópálya-hálózaton is zavar keletkezett - olvasható a prefektúra közleményében.

A francia A27-es és A2-es autópályák, amelyek ezekhez a belga autópályákhoz vezetnek, Belgium felé le vannak zárva, az A27-es autópálya Lille nagyváros kijáratától, az A2-es pedig Valenciennes-től nem messze.

(MTI)