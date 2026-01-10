Külföld, Gazdaság :: 2026. január 10. 06:53 ::

Csökkent Németország kivitele, és nőtt a behozatala novemberben

Az elemzők által várt stagnálás helyett csökkent Németország kivitele, a behozatala pedig a becsültnél erőteljesebben nőtt novemberben októberhez viszonyítva a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapján közzétett adatok szerint.

Az export 2,5 százalékkal, 128,1 milliárd euróra csökkent októberhez képest, amikor 0,3 százalékos növekedést mértek. Elemzők havi szinten változatlan kivitellel számoltak novemberre. Németország exportja novemberben 0,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az import 0,8 százalékkal, 115,1 milliárd euróra emelkedett, miután októberben a behozatal 1,5 százalékkal csökkent. Szakértői várakozások átlagában kisebb, 0,2 százalékos importnövekedés szerepelt novemberre. A német import éves szinten 5,4 százalékkal nőtt.

Novemberben a kereskedelmi többlet 13,1 milliárd euróra mérséklődött az októberi 17,2 milliárd euróról.

Németország 73,1 milliárd euró értékben exportált árut az Európai Unióba, míg 58,7 milliárd euró értékben importáltak onnan novemberben. Októberhez képest az EU-országokba irányuló export 4,2 százalékkal, az import pedig 4 százalékkal csökkent.

Az euroövezet országaiba irányuló német export 3,9 százalékkal, 50,8 milliárd euróra csökkent, míg onnan 39,1 milliárd euróért importált, ami 3,7 százalék csökkenés októberrel összevetve. Az EU-n kívüli országokba irányuló áruexport 55,1 milliárd eurót tett ki novemberben, 0,2 százalékkal csökkent havi szinten, az import pedig 56,3 milliárd euró volt, ami 6,3 százalékos növekedés.

Az Egyesült Államokba irányult német export 10,8 milliárd euró volt, 4,2 százalékkal elmaradt az októberitől. A Kínába irányuló német kivitel 3,4 százalékkal, 6,5 milliárd euróra nőtt, az Egyesült Királyságba pedig 8,1 százalékkal, 6 milliárd euróra esett.

Németország Kínából importálta a legtöbbet novemberben, 14,9 milliárd euró értékben, ami 8 százalékkal több az októberinél. Az Egyesült Államokból származó import 7,9 százalékkal, 7,7 milliárd euróra nőtt, míg az Egyesült Királyságból származó import 10,9 százalékkal, 3,4 milliárd euróra emelkedett.

(MTI)