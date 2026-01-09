Külföld, Háború :: 2026. január 9. 12:48 ::

Trump bejelentette: Mexikó lesz a következő

Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában bejelentette, hogy az Egyesült Államok földi csapásokat mérhet a mexikói drogkartellekre, és egyúttal hangsúlyozta: csupán a saját erkölcse szabhat határt a globális befolyásának.

Az amerikai elnök a katonai akciót a kábítószerrel kapcsolatos terrorcselekmények elleni fellépés részeként jelentette be, mindössze néhány nappal azután, hogy amerikai erők elfogták Venezuela elnökét, Nicolás Madurót.

– Mostantól a földön is ütni fogjuk a kartelleket. A kartellek irányítják Mexikót, és szívszorító látni, mi történt ezzel az országgal – mondta Donald Trump.

🚨 Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy January 9, 2026

Az elnök felvetette, hogy Grönland, Kuba és Kolumbia is sorra kerülhetnek mint potenciális célpontjai az amerikai műveleteknek, ami felháborodást váltott ki a NATO és a világ vezetői, például az Egyesült Királyság és Franciaország részéről. Az elnök interjúja közben még egy telefonhívást is fogadott Kolumbia elnökétől, Gustavo Petrótól, aki ígéretet tett, hogy „fegyvert ragadna”, ha Trump az ország ellen lépne.

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum, többször is elutasította az Egyesült Államok esetleges katonai beavatkozását, hangsúlyozva Mexikó szuverenitását és azt, hogy a két ország kapcsolata kölcsönös tiszteleten alapul. Elemzők szerint Donald Trump fenyegetései továbbra is jellemzők maradnak az amerikai adminisztráció tárgyalási stílusára, különösen az idén esedékes USA–Mexikó–Kanada szabadkereskedelmi egyezmény (USMCA) felülvizsgálata idején.

