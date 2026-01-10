Külföld :: 2026. január 10. 15:39 ::

Ankara rekordszárazásgtól szenved - Erdogan szerint csak tehetetlen az ellenzéki városvezetés

A török fővárosban, Ankarában több hete bevezetett vízszünetek a rekordmértékű szárazság következményei - közölte szombaton egy városi tisztségviselő, elutasítva a rossz gazdálkodással kapcsolatos vádakat.

Memduh Akcay, az ankarai önkormányzat vízügyi igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy "2025 év rekordszárazságot hozott. A gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra süllyedt, 182 millió köbméterre esett vissza 2025-ben, szemben a korábbi évek 400-600 millió köbméterével. Ez az elmúlt 50 év legszárazabb időszaka".

A város szűkös vízkészleteinek megőrzése érdekében, ahol a gátak töltöttségi szintje 1,12 százalékra esett vissza, egyes városrészekben naponta több órára elzárják a csapokat egy rotációs rendszer szerint, ami miatt sok lakos kénytelen sorban állni a közkútaknál, hogy feltöltse a palackjait.

Ezek a jelenetek arra késztették Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy "tehetetlennek" nevezze a fő ellenzéki párt által vezetett ankarai önkormányzat vezetőit.

A városvezetés elutasította ezeket a kritikákat, és azt állította, hogy Ankara a klímaváltozás és a népesség növekedésének következményeit szenvedi; a lakosság az 1990-es évek óta megduplázódott, és megközelítette 6 milliót.

"A csapadékmennyiség csökkenése mellett a csapadékmennyiség ingadozása, a havazás csökkenése és a csapadék gyors elfolyása (az urbanizáció miatt) is megakadályozza a gátak hatékony feltöltését" - magyarázta Akcay.

Egy új szivattyúzási rendszernek köszönhetően, amely lehetővé teszi a víztározókban lévő víz felhasználását a minimálisan szükséges szint alatt is, lesz víz a hétvégén, de ha továbbra sem lesz csapadék, a probléma huzamosan fennmarad - közölte az ankarai városháza.

A tavalyi évben Törökország nagy részén ugyancsak történelmi szárazság volt tapasztalható. A nyugat-törökországi Izmir város önkormányzata - az ország harmadik legnagyobb települése az Égei-tenger partján - tavaly nyár óta rendel el napi vízszüneteket.

(MTI)