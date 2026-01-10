Külföld :: 2026. január 10. 20:40 ::

Minneapolisban szállodába próbáltak betörni a bevándorlási hatóság ellen tüntetők

Minneapolisban a rendőrök többeket letartóztattak, miután tüntetők péntek éjszaka megpróbáltak behatolni egy szállodába, amelyről azt gondolták, hogy ott szövetségi bevándorlási tiszteket szállásoltak el - közölték szombaton a nagyváros hatóságai.

Minneapolis belvárosában a bevándorlási hatóság jelenléte miatti tiltakozást a rendőrség péntek éjszaka törvénytelennek nyilvánította, mert elvesztette békés jellegét, és tüntetők vagyontárgyakat rongáltak meg. Több száz tiltakozó egy belvárosi szálloda előtt kürtökkel és hangosbemondókkal zajt keltve próbálta megzavarni az ott megszálló rendvédelmi tisztek pihenését.

Helyszíni beszámolók szerint a tüntetők behatoltak egy rendezvényterembe is, amelynek berendezését megrongálták, és a bevándorlási hatóság (ICE) elleni feliratokat festettek tárgyakra.

A közlemények szerint Minneapolisban több mint 20 embert állítottak elő.

Jacob Frey , Minneapolis demokrata párti zsidó polgármestere arra kérte a tüntetőket, hogy minden esetben őrizzék meg a demonstrációk békés jellegét, mert - mint mondta - a törvényellenes cselekedetek csak érveket adnak Donald Trump elnöke kezébe. "Donald Trump kaotikus intézkedéseire mi ne kaotikusan reagáljunk, mert beleesünk az általa állított csapdába!" - mondta sajtóértekezletén.

A nagyvárosban szerdán váltak hevessé a tiltakozások a Trump-kormány bevándorláspolitikája miatt, miután egy tüntetésen a bevándorlási rendészet egy tisztje halálosan megsebesített egy nőt, aki autójával a hatósági emberek felé hajtott, megtagadva az utasítást, hogy szálljon ki a gépkocsiból.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium alá tartozó bevándorlási hatóság az év elején megsokszorozta intézkedéseit, több ezer ügynököt és nyomozót vezényelt Minnesota államba, ahol fény derült egy jelentős, több millió dolláros költségvetési kárt okozó csalássorozatra a szomáliai bevándorlóközösséggel kapcsolatban.

A bevándorlási hatóság elleni tüntetések szombaton is folytatódtak Minneapolisban, és ezeken részt vett több demokrata párti kongresszusi képviselő is, akik követelték, hogy beléphessenek a bevándorlási hatósághoz tartozó szövetségi épületbe, amelyben őrizetbe vett illegális bevándorlókat tartanak fogva. Baloldali csoportok és polgárjogi szervezetek megmozdulást tartottak New Yorkban is az illegális bevándorlók elleni hatósági intézkedéssorozat miatti tiltakozásul, valamint tüntetést hirdettek meg Los Angelesbe, Chicagóba és az Egyesült Államok több más városába.

Az Oregon állambeli Portlandben már összesen 80 ember került őrizetbe csütörtök óta, miután ott szintén egy lőfegyveres incidens miatt feszültté vált a helyzet a bevándorlási hatóság emberei és baloldali aktivista csoportok között. Pénteken éjszaka egy rendőrt érő erőszakos cselekmény miatt vettek őrizetbe egy tüntetőt.

Portlandben csütörtökön a bevándorlási rendészet egyik ügynöke megsebesített két embert, aki autóval megpróbálta elsodorni őt. A belbiztonsági minisztérium pénteki közleménye szerint a két illető illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban és a Tren de Aragua nevű venezuelai bűnszervezethez tartozott. Pénteken Portland rendőrsége is elismerte, hogy a két megsebesített embernek köze volt a venezuelai bűnbandához.

(MTI nyomán)

Kapcsolódó: