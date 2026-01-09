Külföld, Videók :: 2026. január 9. 21:17 ::

Videón a minneapolisi leszbikus "családanya" agyonlövése az ICE-ügynök szemszögéből

Az amerikai sajtóhoz, többek között az NBC Newshoz is eljutott az a felvétel, amely Jonathan Ross szemszögéből mutatja meg a minneapolisi gyilkosságot. Ross volt az ICE, azaz az amerikai idegenrendészet ügynöke, aki két napja közvetlen közelről agyonlőtte az autójában ülő Renee Goodot.

A mobiltelefonnal készített videón az látható, ahogy Ross kiszáll az autójából, majd Good autójának elejét megkerülve odasétál a sofőrhöz. Good a lehúzott ablakon könyökölve, mosolyogva mondja neki, hogy "that's fine, dude, I'm not mad", azaz "nyugi, haver, nem vagyok ideges". Ross az autó csomagtartójához sétál, és felvételt készít a hátsó rendszámtábláról.

Közben Good felesége (ezt írja az NBC-t szemléző Telex, elvégre a háromgyermekes családanyáknak szokott lenni feleségük - a szerk.) az ügynököt videózza, és hecceli, hogy nem szokták cserélgetni a rendszámtáblát, és hogy inkább menjen, vegyen ebédet magának. A felvételen látszik, hogy egy másik, maszkot viselő ICE-ügynök odasétál a vezető oldali ablakhoz. Good "felesége" be akar szállni az autóba, de az ajtó zárva.

Good a másik ügynök közeledésére hátratolat, majd el akar hajtani. Ekkor dördülnek el a lövések, amik nem látszódnak a felvételen egy pillanatnyi káosz és hirtelen mozdulat miatt. Az autó továbbhajt, a videón pedig az hallatszik, hogy az ügynök azt mondja: "fucking bitch", azaz "kibaszott ribanc".

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 January 9, 2026

Az NBC Newson a videó bemutatásakor elhangzott, hogy az ICE-ügynököknek nem kötelező testkamerát hordani, ezért ez a mobiltelefonos felvétel lehet az, ami a legpontosabban megmutathatja Ross szemszögéből, hogy mi történt. A videót megosztotta a Fehér Ház hivatalos X-oldala is.