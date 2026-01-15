Külföld :: 2026. január 15. 22:29 ::

Azzal viccelődött Trump nagykövet-jelöltje, hogy Izland lesz a következő amerikai tagállam

Több ezren írták alá azt a petíciót, amelyben felháborodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump izlandi nagykövet-jelöltje állítólag azzal viccelődött, hogy az északi országnak az Egyesült Államok 52. államává kellene válnia – számol be a The Guardian nyomán az Index.

Szerdán, néhány órával azelőtt, hogy Grönland és Dánia vezető tisztviselői az Egyesült Államokkal tárgyaltak volna annak reményében, hogy elhárítsák Trump fenyegetéseit az északi-sarkvidéki sziget megszerzésére, a Politico arról számolt be, hogy egy másik északi országgal kapcsolatban is elhangzottak hasonló „elmélkedések”.

Úgy hallottuk, hogy Billy Long volt képviselő, Trump Izlandra jelölt nagykövete tegnap este a kongresszusi ülésteremben viccelődött azzal, hogy Izland lesz az 52. tagállam, ő pedig a kormányzója – írta a Politico.

A kijelentésre hamar megérkezett a reakció Reykjavíkból. Az izlandi külügyminisztérium a The Guardiannek küldött közleményében jelezte, hogy magyarázatot kért az amerikai nagykövetségtől. „A külügyminisztérium felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok izlandi nagykövetségével az állítólagos kijelentések tisztázása érdekében” – közölték.

A petícióban, amelyben Katrín Gunnarsdóttir külügyminisztert arra szólítják fel, hogy utasítsa el Billy Long nagyköveti kinevezését, a bírálók azt írták: „Ezek a szavak, amelyeket Billy Long tréfának szánhatott, sértőek Izland és az izlandi nép számára, amely megküzdött a szabadságáért, és mindig is barátja volt az Egyesült Államoknak.”

A petíciót az indulását követő órákban több mint 3200-an írták alá, támogatva azt a felhívást, hogy az Egyesült Államok „olyan másik személyt jelöljön, aki nagyobb tisztelettel viseltetik Izland és az izlandi nép iránt”.

Billy Long szerdán bocsánatot kért a megjegyzésekért az Arctic Today nevű hírportálnak adott interjújában.

– Ebben semmi komoly nem volt. Olyan emberekkel voltam együtt, akikkel három éve nem találkoztam, és viccelődtek azon, hogy Jeff Landry Grönland kormányzója lesz, majd elkezdtek engem is ugratni. Ha bárkit megsértett, akkor elnézést kérek – mondta Long, majd kitért arra, hogy megérti, miért váltott ki heves reakciókat a megjegyzés, és hangsúlyozta, hogy az csupán tréfa volt, amit nem kell komolyan venni.