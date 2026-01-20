Külföld :: 2026. január 20. 21:19 ::

Kormányfő: Kanada szilárdan támogatja Grönlandot és Dániát

Mark Carney kanadai miniszterelnök kedden szilárd támogatásáról biztosította Grönlandot és Dániát, hangsúlyozva, hogy az ő kizárólagos joguk dönteni a sziget jövőjéről, amelyre Donald Trump amerikai elnök igényt formál.

"A középhatalmaknak együtt kell fellépniük, mert ha nem ülünk le a tárgyalóasztalhoz, mi leszünk az étlapon" - tette hozzá a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében Mark Carney.

A kanadai miniszterelnök név szerint nem említette Donald Trumpot.

Carney "egy kellemes ábránd végéről és egy brutális valóság kezdetéről" beszélt, amelyben a nagyhatalmak geopolitikája fölött nincsen semmilyen kontroll.

Felszólította a fenyegetett országokat, hogy "ne engedjenek" abban reménykedve, hogy "az alávetettség biztonságot hoz".

"Tudjuk, hogy a régi rend nem tér vissza" - mondta, úgy vélve, hogy a középhatalmaknak együtt kell működniük, mert "ezek azok az országok, amelyeknek a legtöbb vesztenivalójuk van az erődök világában és a legtöbbet nyerhetnek a valódi együttműködés révén".

(MTI)