Sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) Rosztyiszlav Surma ellen, aki 2021 és 2024 között Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának helyettes vezetője volt – írja a Kyiv Independent nyomán a Telex.
A NABU szerint összesen kilenc gyanúsítottat vádoltak meg az ügyben: köztük Surma testvérét is, aki a zaporizzsjai KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizhzhia társtulajdonosa. A gyanúsítottak között van még Surma egyik munkatársa, energetikai vállalatok alkalmazottai és a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója is.
A NABU azzal gyanúsítja őket, hogy 141,3 millió hrivnyát (vagyis több mint egymilliárd forintnyi összeget) sikkasztottak el.
A korrupcióellenes hivatal szerint a Surma testvérek 2019 és 2020 között vették át a zaporizzsjai térség energetikai vállalatait, ahol napelemparkokat építettek. Az erőművekben termelt áramot a 2008-ban bevezetett „zöld tarifa” rendszer keretében értékesítették – ez a rendszer a piaci ár feletti garantált átvételi árat biztosít az áramtermelőknek, ezzel ösztönözve a befektetést a megújuló energiába. Bevezetése óta azonban többször is felmerült a korrupció gyanúja: kiderült, hogy a kormányhoz közel álló üzletemberek jelentős haszonra tettek szert belőle.
A háború kezdete és a zaporizzsjai régió egy részének orosz megszállása után „a naperőművek elvesztették a kapcsolatot Ukrajna egységes energiarendszerével, károkat szenvedtek, és személyzetüket evakuálták” – ennek ellenére a gyanúsítottakhoz köthető vállalatok változatlanul villamosenergia-termelést jelentettek be, és a zöld tarifa alapján fizetést kaptak érte, miközben valójában nem szállítottak villamosenergiát Ukrajna energiarendszerébe, közölte a NABU. Rosztyiszlav Surma egyébként 2023-ban már megerősítette, hogy testvére pénzt kapott az ukrán államtól az orosz megszállás alatt álló területeken található naperőművek után.
Rosztyiszlav Surmát egyébként még 2024-ben menesztette Zelenszkij a helyettes kabinetfőnöki pozícióból – ennek okait akkor nem részletezték, csupán „átszervezésekre” hivatkozott. Az Ukrainszka Pravda hírügynökség szerint Surma jelenleg Németországban él, a NABU vezetője pedig már tavaly arról beszélt, hogy a nyomozók átkutatták Surma németországi lakását.
Nem ez az első alkalom, hogy korrupció gyanúja merül fel az Ukrán Elnöki Hivatal körül. Andrij Jermak, a hivatal vezetője novemberben azután mondott le pozíciójáról, hogy a NABU házkutatást tartott nála az Enerhoatom állami céghez köthető 100 millió dolláros korrupciós üggyel összefüggésben. November közepén derült ki, hogy egy nagyszabású akció keretében korrupciós hálózatra csaptak le: azt írták, az akció több mint egy éves munka eredménye, amelynek során ezer órányi hangfelvételt gyűjtöttek.
Az érintettek köre Jermakon túl is a kormányig ér: őrizetben van a korábbi kormányfőhelyettes, Olekszij Csernisov, felfüggesztették Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – korábbi energetikai minisztert –, és benyújtotta lemondását Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter is. Rajtuk kívül szökésben van Timur Mindics, aki személyes jóbarátja, és színészi pályafutásának idején üzlettársa is volt Zelenszkijnek.