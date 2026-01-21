Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. január 21. 20:07 ::

Milliárdos sikkasztással és pénzmosással vádolják Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetőjét

Sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) Rosztyiszlav Surma ellen, aki 2021 és 2024 között Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának helyettes vezetője volt – írja a Kyiv Independent nyomán a Telex.

A NABU szerint összesen kilenc gyanúsítottat vádoltak meg az ügyben: köztük Surma testvérét is, aki a zaporizzsjai KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizhzhia társtulajdonosa. A gyanúsítottak között van még Surma egyik munkatársa, energetikai vállalatok alkalmazottai és a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója is.

A NABU azzal gyanúsítja őket, hogy 141,3 millió hrivnyát (vagyis több mint egymilliárd forintnyi összeget) sikkasztottak el.

A korrupcióellenes hivatal szerint a Surma testvérek 2019 és 2020 között vették át a zaporizzsjai térség energetikai vállalatait, ahol napelemparkokat építettek. Az erőművekben termelt áramot a 2008-ban bevezetett „zöld tarifa” rendszer keretében értékesítették – ez a rendszer a piaci ár feletti garantált átvételi árat biztosít az áramtermelőknek, ezzel ösztönözve a befektetést a megújuló energiába. Bevezetése óta azonban többször is felmerült a korrupció gyanúja: kiderült, hogy a kormányhoz közel álló üzletemberek jelentős haszonra tettek szert belőle.

A háború kezdete és a zaporizzsjai régió egy részének orosz megszállása után „a naperőművek elvesztették a kapcsolatot Ukrajna egységes energiarendszerével, károkat szenvedtek, és személyzetüket evakuálták” – ennek ellenére a gyanúsítottakhoz köthető vállalatok változatlanul villamosenergia-termelést jelentettek be, és a zöld tarifa alapján fizetést kaptak érte, miközben valójában nem szállítottak villamosenergiát Ukrajna energiarendszerébe, közölte a NABU. Rosztyiszlav Surma egyébként 2023-ban már megerősítette, hogy testvére pénzt kapott az ukrán államtól az orosz megszállás alatt álló területeken található naperőművek után.

Rosztyiszlav Surmát egyébként még 2024-ben menesztette Zelenszkij a helyettes kabinetfőnöki pozícióból – ennek okait akkor nem részletezték, csupán „átszervezésekre” hivatkozott. Az Ukrainszka Pravda hírügynökség szerint Surma jelenleg Németországban él, a NABU vezetője pedig már tavaly arról beszélt, hogy a nyomozók átkutatták Surma németországi lakását.

Nem ez az első alkalom, hogy korrupció gyanúja merül fel az Ukrán Elnöki Hivatal körül. Andrij Jermak, a hivatal vezetője novemberben azután mondott le pozíciójáról, hogy a NABU házkutatást tartott nála az Enerhoatom állami céghez köthető 100 millió dolláros korrupciós üggyel összefüggésben. November közepén derült ki, hogy egy nagyszabású akció keretében korrupciós hálózatra csaptak le: azt írták, az akció több mint egy éves munka eredménye, amelynek során ezer órányi hangfelvételt gyűjtöttek.

Az érintettek köre Jermakon túl is a kormányig ér: őrizetben van a korábbi kormányfőhelyettes, Olekszij Csernisov, felfüggesztették Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – korábbi energetikai minisztert –, és benyújtotta lemondását Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter is. Rajtuk kívül szökésben van Timur Mindics, aki személyes jóbarátja, és színészi pályafutásának idején üzlettársa is volt Zelenszkijnek.