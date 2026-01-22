Külföld :: 2026. január 22. 18:47 ::

Cigarettacsempészet miatt indult vizsgálat az ukrán határőrség volt parancsnoka ellen

Vizsgálat indult az ukrán határőrség egyik volt parancsnoka és két alárendeltje ellen, mert a gyanú szerint kenőpénz fejében szemet hunytak az Európai Unióba irányuló cigarettacsempészet felett - közölte csütörtökön az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP).



Illusztráció: Shutterstock

A nyomozás eddigi eredménye szerint a három férfi 2023 júliusa és novembere között legalább 204 ezer eurót (78 millió forint), vagyis átlagosan 3000 eurót kapott minden egyes csempészgépkocsi után.

Összesen 68 - diplomáciainak látszó rendszámmal rendelkező - autóval juttatták be a cigarettát az Európai Unió területére. Tevékenységük biztosabb elfedése érdekében a csempészek Csehországban és Ausztriában bejegyzett járműveket használtak.

Az utasok európai országokban dolgozó ukrán diplomaták diplomataútlevéllel rendelkező családtagjai voltak, így elkerülhették az EU-tagállamok határ- és vámhatóságai általi járművizsgálatot.

A NABU szerint a nyomozók megállapították, hogy a határőrség magas rangú tisztviselői korábban munkatárai voltak azoknak a diplomatáknak, akiknek a rokonai később részt vettek ebben a csalásban.

A gyanúsítottakat akár 12 évi börtönbüntetésre ítélhetik.

Ugyan a NABU közleménye nem tartalmazott neveket, Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint a határőrség január elején menesztett vezetőjéről, Szerhij Dejnekóról van szó, aki 2019 júniusa óta töltötte be ezt a tisztséget.

Danyil Hetmancsev parlamenti képviselő szerdán arról számolt be, hogy a NABU átkutatta az északnyugati Volinyi régió vámhivatalát, Vitalij Hlahola újságíró pedig csütörtökön arról számolt be, hogy a Tisza nevű kárpátaljai határátkelőhelyen tartanak házkutatást a határőr hivatalban.

(MTI)