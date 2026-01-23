Külföld :: 2026. január 23. 06:44 ::

A japán kormányfő feloszlatta a parlament alsóházát

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök - korábbi bejelentésének megfelelően - pénteken feloszlatta a parlament alsóházát, megnyitva az utat a február 8-i előrehozott választás előtt.

Takaicsi hétfőn jelentette be hivatalosan, hogy három hónappal hivatalba lépése után feloszlatja a parlamentet, és előrehozott választást ír ki. Akkor úgy fogalmazott: a választók döntésére bízza, hogy ő marad-e a miniszterelnök, és megszerzi-e a szükséges támogatást a kiadások növeléséhez, az adócsökkentéshez és egy új biztonsági stratégiához, amelynek révén felgyorsítható Japán védelmi felkészültségének fejlesztése.

A hivatalos választási kampány január 27-én kezdődik, a szavazók az alsóház 465 képviselőjét választják meg.

A miniszterelnök már a múlt héten tájékoztatta a kormánykoalícióban részt vevő LDP és a Japán Megújulás Párt (JIP) vezetőit arról, hogy a parlamenti ülésszak elején feloszlatja az alsóházat. Az LDP és a JIP alkotta koalíció 233 hellyel rendelkezik a 465 fős alsóházban, és az ellenzéki mandátumok száma csupán eggyel kevesebb, ami megnehezíti a törvényjavaslatok elfogadását.

A három hónapja hivatalban lévő Takaicsi Szanae vezette kormány nagy népszerűségnek örvend, a miniszterelnök támogatottsága 70 százalék körüli a felmérések szerint, így az előrehozott választással most erősítheti pozícióját a parlamentben.

(MTI)