Külföld :: 2026. január 26. 13:57 ::

Milliárdos kártérítést ítélt meg egy japán bíróság zajszennyezés miatt az okinavai amerikai légibázis mellett élőknek

A japán kormánynak összesen több mint két és félmilliárd jen kártérítést kell fizetnie az Okinava szigetén lévő amerikai bázis mellett élőknek a repülőgépek okozta zajszennyezés miatt, az ítéletet hétfőn ismertette a Kyodo japán hírügynökség.

Az Okinava prefektúra székhelyén, Nahában működő bíróság január 23-án döntött a bázis környékén élő mintegy 5000 ember javára, ugyanakkor elutasította a repüléskorlátozásra vonatkozó kérelmet azzal az indokkal, hogy az amerikai repülőgépek irányítása "egy harmadik, a japán kormánytól független fél hatáskörébe tartozik".

Az Okinava egyik lakóövezetében lévő Kadena légibázis a kelet-ázsiai térség egyik legnagyobb amerikai katonai létesítménye, a helyiek azonban régóta panaszkodnak a zaj és egyéb tényezők okozta hátrányokra.

Tokió 2024-ben már több mint 70 milliárd jen kártérítést fizetett a környéken élőknek ugyanezen okból. A szigetország kormánya akkor - amerikai katonai erő japáni állomásoztatásáról szóló megállapodásra hivatkozva - arra kérte az Egyesült Államokat, vállalja át a kifizetendő összeg egy részét, Washington azonban ezt elutasította.

(MTI)