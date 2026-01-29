Külföld :: 2026. január 29. 22:29 ::

Román védelmi ipari céget vásárol fel a török Otokar

Megvásárolja a medgyesi Automecanica SA többségi részvénycsomagját a török Otokar - írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

A felek által aláírt memorandum értelmében a vásárló hozzávetőleg 85 millió eurót (mintegy 32 milliárd forint) fizet a részvények 96,77 százalékáért. A pontos összeget a tranzakció lezárásakor, a nettó adósságok és a forgótőke értéke alapján állapítják majd meg. A Szeben megyei cég becsült piaci értéke 87,8 millió euró (mintegy 33 milliárd forint).

A román védelmi minisztérium 2024 novemberében kötött 4,26 milliárd lejes (mintegy 318 milliárd forint) szerződést az Otokarral 1059 darab Cobra II 4X4 ATBTU páncélozott csapatszállító beszerzésére. Az eredeti elképzelés az volt, hogy hozzávetőleg 800 járművet Romániában fog legyártani a török cég romániai leányvállalata, az Otokar Land Systems és az Automecanica vegyesvállalata, ez a mostani tranzakció révén okafogyottá vált.

"A szándékunk az, hogy a tevékenységeket, amelyek elvégzésére az Automecanikával létrehozandó vegyesvállalatot szántuk, (…) az Automecanica részvényeinek felvásárlása révén közvetlenül az Automecanica végezze" - olvasható a török cég közleményében.

A tranzakció hátterében az állhat, hogy január elején a román állami védelmi ipari vállalat, a Romtehnica, két kártérítési igénylést nyújtott be a török cégnek 37,4 millió euró (mintegy 14 milliárd forint) és 1,4 millió euró (mintegy 532 millió forint) értékben, írja az economedia.ro. Az isztambuli értéktőzsde online kommunikációs platformján közzétett tájékoztatás értelmében az egyik igénylés tárgya a romániai termelés előkészítésének elmaradása, a másiké pedig az első, 194 járműből álló árutétel késedelmes leszállítása.

A Koc Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.

Az Automecanica SA 2024-ben 11,384 millió lej (mintegy 849 millió forint) árbevétel mellett 617 384 lej (mintegy 46 millió forint) nettó veszteséget könyvelt el.

Medgyesen még egy védelmi ipari vállalat működik, az Automecanica Medias SA, amelynek a többségi részvénycsomagját tavaly a német Rheinmetall vásárolta meg.

(MTI)