Igazságos és méltányos tárgyalásokat akar az Egyesült Államokkal Maszúd Peszeskján iráni elnök, ezért kedden erre utasította az iráni külügyminisztert.
Peszeskján az X-en közzétett bejegyzésében számolt be róla: azt várja Abbász Aragcsi külügyminisztertől, hogy "igazságos és méltányos tárgyalásokat folytasson, a méltóság, a körültekintés és a célszerűség elveitől vezérelve". Hozzátette: "feltéve, hogy megfelelő lesz a környezet - olyan, amely mentes a fenyegetésektől és az észszerűtlen elvárásoktól".
A tárgyalásokat "nemzeti érdekeink figyelembe vételével fogjuk lefolytatni" - hangsúlyozta az iráni elnök.
Amerikai sajtóértesülések szerint Aragcsi és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff pénteken Isztambulban találkozik egymással.
A két ország tavaly már folytatott egymással tárgyalásokat Irán vitatott nukleáris programjáról, de a kulcskérdésekben nem jutottak dűlőre. Washington azt akarja elérni, hogy Irán állítsa le egész urándúsító programját, Teherán viszont csak annak korlátozására lenne hajlandó.
A Közel-Keletnek nincs szüksége iráni-amerikai háborúra
A Közel-Keletnek nincs szüksége újabb konfrontációra az Egyesült Államok és Irán között, Teheránnak pedig nukleáris megállapodásra kell jutnia Washingtonnal - jelentette ki Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója kedden a dubaji World Governments Summit panelbeszélgetésén.
"Úgy gondolom, hogy a régió számos katasztrofális konfrontáción ment már keresztül. Nem hiszem, hogy szükségünk van egy újabbra, ugyanakkor szeretném látni, hogy közvetlen iráni-amerikai tárgyalások indulnak, amelyek olyan megállapodáshoz vezetnek, hogy ne kelljen minden második nap ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk" - mondta Gargás.
Irán és az Egyesült Államok pénteken Törökországban folytatják a nukleáris tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett: amennyiben nem születik megállapodás, az Irán felé tartó amerikai hadihajók miatt "rossz dolgok" is történhetnek.
(MTI)