Az iráni elnök "igazságos és méltányos" tárgyalásokat szeretne az Egyesült Államokkal

Igazságos és méltányos tárgyalásokat akar az Egyesült Államokkal Maszúd Peszeskján iráni elnök, ezért kedden erre utasította az iráni külügyminisztert.

Peszeskján az X-en közzétett bejegyzésében számolt be róla: azt várja Abbász Aragcsi külügyminisztertől, hogy "igazságos és méltányos tárgyalásokat folytasson, a méltóság, a körültekintés és a célszerűség elveitől vezérelve". Hozzátette: "feltéve, hogy megfelelő lesz a környezet - olyan, amely mentes a fenyegetésektől és az észszerűtlen elvárásoktól".

A tárgyalásokat "nemzeti érdekeink figyelembe vételével fogjuk lefolytatni" - hangsúlyozta az iráni elnök.

Amerikai sajtóértesülések szerint Aragcsi és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff pénteken Isztambulban találkozik egymással.

A két ország tavaly már folytatott egymással tárgyalásokat Irán vitatott nukleáris programjáról, de a kulcskérdésekben nem jutottak dűlőre. Washington azt akarja elérni, hogy Irán állítsa le egész urándúsító programját, Teherán viszont csak annak korlátozására lenne hajlandó.

A Közel-Keletnek nincs szüksége iráni-amerikai háborúra

A Közel-Keletnek nincs szüksége újabb konfrontációra az Egyesült Államok és Irán között, Teheránnak pedig nukleáris megállapodásra kell jutnia Washingtonnal - jelentette ki Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója kedden a dubaji World Governments Summit panelbeszélgetésén.

"Úgy gondolom, hogy a régió számos katasztrofális konfrontáción ment már keresztül. Nem hiszem, hogy szükségünk van egy újabbra, ugyanakkor szeretném látni, hogy közvetlen iráni-amerikai tárgyalások indulnak, amelyek olyan megállapodáshoz vezetnek, hogy ne kelljen minden második nap ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk" - mondta Gargás.

Irán és az Egyesült Államok pénteken Törökországban folytatják a nukleáris tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett: amennyiben nem születik megállapodás, az Irán felé tartó amerikai hadihajók miatt "rossz dolgok" is történhetnek.

(MTI)