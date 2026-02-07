Külföld :: 2026. február 7. 10:30 ::

Az Iszlám Állam vállalta az iszlámábádi mecsetes robbantást

Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget a pakisztáni főváros egyik síita mecsetje elleni pénteki támadásért.

Az öngyilkos merénylő imaidő alatt támadt rá a síita mecsetre. A merényletnek legalább 31 halálos áldozata és 169 sebesültje van.

Ez volt a legvéresebb támadás a pakisztáni fővárosban 2008 szeptembere óta, amikor 60 ember halt meg egy pokolgépes merényletben, ami lerombolta az ötcsillagos Marriott szálloda egy részét.

Az Iszlám Állam péntek éjszakai közlése szerint egyik fegyveresük a gyülekezetet vette célba, és felrobbantott egy robbanóanyaggal teli mellényt.

A mintegy 250 milliós lélekszámú dél-ázsiai ország szunnita többségű, lakosságának 15-20 százaléka síita muszlim.

(MTI)