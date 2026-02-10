Külföld, Háború :: 2026. február 10. 15:34 ::

Már több mint négyezer dzsihadistát szállítottak át Szíriából Irakba az amerikai erők

Az amerikai erők egy januárban elkezdett művelet keretében már 4580 fogva tartott dzsihadistát szállítottak át Szíriából Irakba, ahol biztonságosabban őrizhetők - közölte kedden az AFP hírügynökséggel Szaad Maan, az iraki miniszterelnöki hivatal egyik magas rangú tisztségviselője.

A szíriai al-holi táborban az év végén az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnek még több mint 23 ezer volt harcosát és családtagjaikat tartották fogva az északkeleti országrész felett ellenőrzést gyakorló kurd szakadár erők, de miután a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség megállapodott a damaszkuszi kormánnyal abban, hogy kivonul arról a területről, a tábor őrzése bizonytalanná vált.

Az iraki hatóságok szerint az átszállított rabok már biztonságos fogdákban vannak. Összesen hétezer rab átszállítása várható Szíriából Irakba az amerikai erők korábbi közlése szerint.

Iraki biztonsági források azt mondták: a rabok között vannak szíriaiak, irakiak, európaiak is. Az igazságszolgáltatás eljárást indít mindegyikük ellen - tették hozzá.

Az iraki bíróságok korábban már több száz dzsihadistát, köztük számos külföldit ítéltek halálra vagy életfogytig tartó börtönbüntetésre.

"Emberi jogi aktivisták" bírálják Bagdadot amiatt, hogy ezeket az embereket gyorsított eljárásban ítélik el, nincs hozzáférésük jogi képviselethez, és vallomásaikat gyakran kínzással csikarják ki.

(MTI nyomán)