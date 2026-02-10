Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. február 10. 15:16 ::

Felmérés: Németországban még mindig sok áldozat nem jelenti a szexuális erőszakot

Németországban a nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények hivatalos száma vélhetően csak a valódi szám töredéke, az áldozatok többsége ugyanis továbbra sem tesz bejelentést a velük történtekről - derült ki a berlini kormány megbízásából készült, kedden közzétett átfogó felmérésből.

A tanulmányban rámutatnak arra, hogy bár a nők gyakrabban válnak szexuális bűncselekmény áldozataivá, mint a férfiak, még mindig ők azok, akik ritkábban fordulnak a hatóságokhoz emiatt.

Az összeállítók szerint az utóbbi öt évben a nők mintegy másfél, a férfiak pedig 0,2 százaléka vált nemi erőszak vagy egyéb, szexuális jellegű bűncselekmény áldozatává, ám az érintett nők mindössze 3 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bejelentést tett, míg a férfiak esetében ez az arány 14,5 százalék. A jelentésben mindazonáltal kiemelték, hogy a férfiaknál - az esetek alacsony száma miatt - előfordulhat mérési pontatlanság.

Arra is felhívják továbbá a figyelmet, hogy a férfiak elleni szexuális bűncselekmények jelentős hányadát férfiak követik el.

A jelentésben kitérnek más jellegű bántalmazásokra is, amelyekkel kapcsolatban aláhúzzák, hogy az országban minden második embert ért fizikai erőszak gyermekként vagy fiatal felnőttként: a női válaszadók csaknem 50, a férfiak közül pedig több mint 51 százalék azt mondta, hogy legalább egyszer megütötték vagy megsebezték gyerekkorában.

Németországban is törvény tiltja a gyerekek testi fenyítését.

A felmérés szerint míg ennek ellenére a megkérdezett nők és férfiak nagyjából egyforma mértékben szenvedtek el gyermekként testi erőszakot, a szexuális bántalmazás a lánygyerekek öt, a fiúgyerekek 1,9 százalékát érintette.

A 2023 júliusa és 2025 januárja között készített, a mindennapi élet biztonságosságát vizsgáló felmérésben összesen mintegy 15 ezer, 16 és 85 év közötti embert kérdeztek meg.

(MTI)