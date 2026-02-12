Külföld :: 2026. február 12. 21:25 ::

Kivonul Minnesotából az ICE

Befejezi átfogó műveletét az egyesült államokbeli Minneapolisban a szövetségi bevándorlási hatóság - jelentette be Tom Homan elnöki bevándorlásügyi megbízott csütörtökön.

A fehér házi vezető illetékes Minneapolisban tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az elmúlt két hétben Minnesota állam, valamint települések vezetőivel kialakított együttműködés lehetővé teszi a szövetségi erők széleskörű és nagylétszámú jelenlétének megszüntetését, amelyet javasolt Donald Trumpnak, és azt az elnök elfogadta.

Homan, az amerikai elnök határvédelemért és az illegális bevándorlók kitoloncolásáért felelős megbízottja, az úgynevezett "határcár" két hete utazott Minneapolisba, ahol komoly feszültség alakult ki a helyi demokrata vezetés, aktivistacsoportok és az illegális bevándorlók letartóztatásán dolgozó szövetségi hatóság, a Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (ICE) emberei között, állandósuló heves tüntetésekkel. A feszültség januárban két tüntető halálához vezetett, akiket a szövetségi hatóság ügynöke lőtt le egy tiltakozó megmozduláson önvédelemre hivatkozva.

Az elnöki megbízott feladata volt a kialakult politikai konfliktus csökkentése és megállapodás a helyi vezetéssel.

Tom Homan sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat hétben számos külföldi bűnöző került kitoloncolási őrizetbe, és hangsúlyozta, hogy azért sincs szükség fokozott létszámra, mert a helyi rendvédelmi erők a bűncselekmény miatt börtönben őrzött, illegálisan az Egyesült Államokban élő külföldieket átadják kitoloncolási őrizetre.

A Trump-adminisztráció januárban 3000 hatósági ügynököt vezényelt Minnesota államba az ország más területeiről, elsősorban Minneapolisba és környékére annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó, elsősorban bűncselekménnyel összefüggésbe hozott külföldieket vegyenek őrizetbe.

(MTI)