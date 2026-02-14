Külföld :: 2026. február 14. 16:02 ::

Zelenszkij köszönete az áramért: Orbán Viktor az ukránoknak hála azon gondolkodhat, hogyan növessze a hasát

Ukrajna egész Európát védi Oroszországgal szemben, emiatt is érdeke Európának Ukrajna további támogatása Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök szerint. Szerinte Oroszország jelenleg nem akar valódi békét, miközben arra Ukrajna nyitott, viszont hangsúlyozta: ahogy 1938-ban Csehszlovákia felosztása, úgy szerinte most országa feldarabolása sem vezetne valódi békéhez. Volodimir Zelenszkij továbbá megjegyezte, szerinte sokat köszönhet Orbán Viktor magyar miniszterelnök is az ukrán katonáknak, hiszen így a magyar hadsereg növelése helyett saját hasával foglalkozhat - olvasható az Index szemléjében.



Képek: Liesa Johannssen / Reuters

Február 14-én, szombaton vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián. Az A képesek koalíciója? Ukrajna hosszú távú támogatásának biztosítása címre keresztelt panelben az ukrán elnök mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, valamint a republikánus Roger Wicker amerikai szenátor vett részt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról, valamint Ukrajna támogatásáról osszák meg gondolataikat.

A kerekasztal-beszélgetés előtt ugyanakkor az ukrán elnök állt a pódiumra, hogy beszédében felvázolja a háború jelenlegi állását és Ukrajna állapotát.

Mielőtt Zelenszkij belekezdett volna beszédébe, a közönség hosszú tapssal fogadta az ukrán elnököt, aki először diplomatikusan megköszönte, hogy foglalkoznak Ukrajnával, az ukrán függetlenséggel, legfőképp azoknak, akik ebbe komoly munkát tesznek – külön kiemelte Németországot, Mark Rutte NATO-főtitkárt, Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnököt, Roberta Metsolát, az EP elnökét, valamint „minden barátunkat az Egyesült Államokból és Európából”.

Beszédét azzal kezdte, köszöni az európai partnereiknek, akik légvédelmi rendszereket és ezekhez lőszert biztosítanak az ukrán katonáknak – szerinte ezek valóban életmentők. Külön kiemelte a fontosságát PURL-kezdeményezést, ami során európai országok az Egyesült Államoktól vásárolnak fegyvereket Ukrajnának – e kapcsán külön megköszönte Németország, Norvégia és Hollandia hozzájárulását.

Ezután rátért arra, hogy senki sem gondolta, hogy eddig fog tartani a háború, de Ukrajna kitart. Viszont ez azzal is jár, hogy az idővel a háború változik. Elmondta, a drónok többsége Iránból származik, ami megváltoztatta a háború menetét, és az Ukrajnát fenyegető veszélyek folyamatosan fejlődnek: a fegyverek mellett a háború és Putyin is változik.



Megtapsolták a kaftánost

Elmondta, az idő sokat számít, és néha lassan érkeznek a készletek Ukrajnába, miközben minden nap számít.

Az iráni rezsimet meg kell állítani!

Zelenszkij szerint ugyan Iránnal nincs határa, sem pedig közvetlen konfliktusa, viszont ennek ellenére az iráni rezsim továbbra is fegyvereket ad el Oroszországnak, amivel ukránokat ölnek meg.

Az ukrán elnök szerint az iráni rezsimet meg kell állítani, ami eleve nagy kárt okozott már ebben a században.

Ezután a drónokra visszatérve, elmondta, hogy Ukrajnának van a világon a legtöbb tapasztalata a drón elleni védekezésben, és több országot is megnevezett, akiknek köszöni a segítséget.

Zelenszkij szerint Putyin jelenleg nem aggódik a veszteségei miatt, de van egy olyan szint, ami felett ezt már nem hagyhatja figyelmen kívül, emiatt kell minél drágábbá tenni a háborút Oroszország számára.

Emiatt az ukránok célja, hogy havonta ötvenezer orosz katonát sebesítsenek meg, vagy öljenek meg, szerinte az már olyan mértékű lenne, hogy azzal már Putyin is foglalkozna.

Zelenszkij szerint az ukrán katonák egész Európát védik: azt, hogy szabad és független legyen Lengyelország, a balti államok, Moldova, és ne legyen diktatúra Romániában.

Köszönet az áramért és a gázért

Zelenszkij Orbán Viktorra utalva elmondta, ő is sokat köszönhet az ukrán katonáknak.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott:

Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira

– ezért a gondolatáért a közönség megtapsolta.

Elmondta, hogy egy ukrán sem akart hős lenni, de a háború miatt ez nem az ő választásuk volt.

Az ukrán elnök szerint mindent megtettek, hogy megakadályozzák a háborút, de az előző amerikai adminisztrációtól nem kaptak elég segítséget ehhez – állítása szerint egyszer egy amerikai tábornok azt ajánlotta neki, amikor az oroszok csapatösszevonásokat hajtottak végre az ukrán határ mellett, hogy ássanak árkot.

Oroszország miatt amellett érvelt, hogy Európa is erősítse saját hadseregeit, mivel az európai országoknak is képesnek kell lenniük megvédeni magukat.

Ukrajna NATO-csatlakozására térve elmondta, arról a NATO-tagállamoknak kellene dönteni, nem Oroszországnak, és szerinte hiba lenne kihagyni ezt a hadsereget a katonai szövetségből, hiszen szerinte jelenleg az ukrán hadsereg a legerősebb Európában

– emiatt is van szüksége Európának Ukrajnára szerinte.

A béketárgyalásokról azt mondta, szerinte Oroszország azt nem gondolja komolyan, és Ukrajna csak akkor tudja valóban a tárgyalóasztalhoz kényszeríti Oroszországot, ha erős – szerinte Putyin akkor gondolta komolyan a tárgyalásokat, amikor az ukránok mélyen az orosz területen belül csaptak le az oroszokra.

Itt egy pillanatra megemlékezett azon ukrán olimpikonról, akit kizártak a téli olimpiáról, mert elhunyt ukrán sportolókat akart helyezni a sisakjára – szerinte ezzel is felléptek Oroszországgal szemben, és emlékeztetett, hogy nem hagyhatják, hogy Oroszország „megússza ezt a bűncselekményt”.

A jövő heti genfi tárgyalások kapcsán Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy azok komolyak, tartalmasak és hasznosak lesznek, de elmondta, néha úgy érzi, mintha az oroszok teljesen más dolgokról beszélnének. Trump és Putyin alaszkai találkozójára utalva azt mondta, az oroszok néha annak a szellemiségére hivatkoznak, valamint az Egyesült Államokat bírálva azt mondta, sokszor az amerikaiak is engedményekről beszélnek, de ezt Ukrajnától várnák el, nem pedig Oroszországtól.

A szokásos nácizás

Zelenszkij szerint az 1938-as müncheni egyezményből tudhatjuk, hogy Csehszlovákia feláldozása sem előzte meg a második világháborút, emiatt szerinte Ukrajna felosztása sem működne, mert az nem állítaná le Putyint.

Emellett szerinte nagy hiba, hogy az európaiakat nem hívták meg a tárgyalóasztalhoz.

Zárásként az ukrán elnök elmondta, ők nyitottak a megállapodásra, ami valódi békét jelent Ukrajnának és Európának is. Hozzátette, hogy a tárgyalásokon fontos, hogy olyan eredményt érjenek el, ami négy év múlva nem jelent újabb háborút.