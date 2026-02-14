Külföld :: 2026. február 14. 19:33 ::

Ötven azonosítatlan női holttestet találtak egy teheráni halottasházban

Egy teheráni halottasházban tárolt ötven azonosítatlan női holttestről tett bejelentést szombaton egy iráni parlamenti bizottság egyik tagja. Bár az ILNA iráni hírügynökség által idézett Mohammed Szirádzs szerint a holttestek mellett nem találtak személyazonosító dokumentumot, és senki nem kérte ki őket, orvosi források szerint meggyilkolt tüntetőkről van szó.

Az igazságügyi hatóságok alatt működő, a többi között a halotti bizonyítványok kiadásáért is felelős Iráni Orvosok Jogi Szövetsége korábban arról számolt be, hogy a nőket "az események" - azaz a tüntetések - idején gyilkolták meg, a holttesteket pedig azonosították és átadták a hozzátartozóknak.

A botrány egy teheráni szociológus hallgatók által kiadott, a Telegramon is közzétett jelentés miatt robbant ki, abban ugyanis a diákok azt közölték, hogy egy külvárosi halottasházban őrzik a holttesteket, amelyek közül az egyiknek például össze vannak szorítva a fogai és az egész arca vérrel van borítva.

"A félelem és a harag még ebben az állapotban is látszik az arcán" - olvasható a jelentésben, amelyben felteszik a kérdést, kik voltak azok a nők, akiknek a holtteste a halottasházban van.

Iránban december végén törtek ki tüntetések az elszabadult infláció és a rossz gazdasági helyzet miatt, a megmozdulások pedig hamar kormányellenes színezetet kaptak és országos méretűvé duzzadtak. A hatóságok keményen felléptek a tiltakozók ellen, az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi szervezet pedig úgy tudja, már több mint 7000 embert öltek meg a demonstrációkkal összefüggésben, köztük mintegy 6500 tiltakozót és több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe.

Az iráni kormány ezzel szemben azt állítja, hogy az Egyesült Államok és Izrael által felbérelt "zsoldosok" szítják a megmozdulásokat, amelyeken hivatalos adatok szerint 3117-en haltak meg.

(MTI)