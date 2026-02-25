Külföld :: 2026. február 25. 22:19 ::

Havanna: több ember meghalt egy kubai felségvizekre Florida felől behatoló motorcsónakon a biztonsági erőkkel vívott tűzpárbajban

Négy ember életét vesztette, és hatan megsebesültek szerdán egy kubai felségvizekre Florida felől behatoló motorcsónak fedélzetén a kubai biztonsági erőkkel vívott tűzpárbajban - közölte a havannai belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a határőrség hajója helyi idő szerint a szerda reggeli órákban megközelítette az Egyesült Államokban regisztrált, a kubai Villa Clara tartomány partjait nagyjából egy tengeri mérföldre megközelítő motorcsónakot azonosítás céljából, de a járműből lövéseket adtak le, mire a kubai biztonsági erők viszonozták a tüzet. A tűzpárbajban egy kubai járőrhajó parancsnoka is megsebesült.

A sebesült külföldi támadókat evakuálták, és orvosi ellátásban részesültek.

A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.

Az incidens olyan időszakban történt, amikor éleződik a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség. Washington gyakorlatilag a szigetországba tartó minden minden olajszállítmányt blokkol, növelve a kommunista kormányra nehezedő nyomást.

"A jelenlegi kihívásokkal szembesülve Kuba megerősíti elkötelezettségét felségvizeinek védelme iránt, abból az elvből kiindulva, hogy a nemzetvédelem alapvető pillérnek számít a kubai állam szuverenitásának és a régió stabilitásának megőrzése érdekében" - tették hozzá.

(MTI)