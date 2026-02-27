Külföld :: 2026. február 27. 16:41 ::

Megszavazta a szejm a SAFE eszközeinek lengyelországi felhasználását - az elnök még nem döntött a vétóról

A lengyel parlament alsóháza végleg megszavazta pénteken az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) eszközei lengyelországi felhasználását lehetővé tevő tervezetet.

A jogszabály most az államfő elé kerül. A szejmbeli zárószavazásra azt követően került sor, hogy a szenátus elfogadta a február közepén megszavazott alsóházi tervezetet, de néhány módosítást beletett. Pénteken a szejm megszavazta a szenátusi módosításokat, ami egyúttal az egész törvény parlamenti jóváhagyását is jelenti.

A törvény lehetővé tenné egy olyan pénzalap létrehozását, amelyet az Állami Fejlesztési Bank (BGK) felügyelne, és amelynek közvetítésével Lengyelország felhasználhatná az uniós program eszközeit. Ahhoz, hogy Lengyelország megköthesse az Európai Bizottsággal a SAFE-programmal összefüggő hitelszerződést, a törvénynek márciusig érvénybe kell lépnie. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből, és az eszközök lehívása esetén a program legnagyobb felhasználójává válna az Európai Unióban (EU).

A lengyel kormányoldal több rendezvényen is kampányolt a SAFE felhasználása mellett, elsősorban azzal érvelve, hogy az uniós hitelprogram felgyorsítaná a lengyel hadsereg korszerűsítését.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a SAFE-programért felelős kormánymegbízott pénteken közölte: az eszközök 89 százalékát a lengyel fegyvergyárakban költenék el, és ennek is a legnagyobb részét a tüzérségi rendszerek beszerzésére fordítanák.

Az ellenzék kifogásolja, hogy a program feltételrendszere miatt az Európai Bizottság például a migránsok befogadásához vagy az alapszerződések módosításának jóváhagyásához kötheti majd az eszközök lehívását. Bírálja azt is, hogy a SAFE-eszközök több mint 80 százalékát elsősorban az EU-ban és az Európai Gazdasági Térség országaiban kell elkölteni, ami korlátozná az amerikai és a dél-koreai haditechnikai eszközök beszerzését.

Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak az elnöke múlt héten kijelentette: az államfőnek meg kellene vétóznia a törvényt, mert a SAFE-program "erőteljesen politika hátterű", célja "Európa egyesítése német vezetés alatt".

A törvény megvétózását a múlt szombaton a varsói államfői palota előtt szervezett civil tüntetés résztvevői is követelték.

A varsói államfői hivatal munkatársai az utóbbi napokban úgy nyilatkoztak: Karol Nawrocki elnök még nem döntött a törvény további sorsáról. Nawrocki csütörtökön egy katonai rendezvényen aláhúzta: Lengyelországnak "biztosnak kell lennie abban, hogy a SAFE-programból származó finanszírozást nem fogják visszatartani vagy felfüggeszteni". Az ügyben "őszinte vitát" szorgalmazott, és hangsúlyozta: fontos, hogy a kormány nyilvánosságra hozza a program keretében megvalósítandó, összesen 139 projekt listáját.

(MTI)