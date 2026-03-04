Külföld :: 2026. március 4. 14:50 ::

Nukleáris anyagok kereskedelméért ítélték el a jakuza egyik tagját Amerikában

Nukleáris anyagok, kábítószerek és fegyverek nemzetközi kereskedelméért húsz év börtönre ítélték kedden az Egyesült Államokban a japán szervezett alvilág, a jakuza legjelentősebb csoportjának egyik tagját - közölték az amerikai igazságügyi hatóságok.

"Ebiszava Takesit felelőssé tették többek között azért, mert katonai minőségű plutóniumot kísérelt meg eladni Iránnak, és halálos kábítószerekkel próbálta meg elárasztani New Yorkot" - jelentette be John Eisenberg, az amerikai igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági osztályának vezetője.

A DEA, az amerikai kábítószer-ellenes ügynökség 2019 óta figyelte a Ebiszava Takesit, aki 2022 áprilisában kábítószer- és fegyverkereskedelem vádjával került bíróság elé, thaiföldi tettestársa, Szomphop Szinghasziri mellett. Mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték. Két évvel később, 2024 februárjában a japán férfit azzal is megvádolták, hogy katonai célra szánt nukleáris anyagokat, valamint kábítószereket, így heroint és metamfetamint próbált eladni, hogy fegyvereket, köztük föld-levegő rakétákat vásároljon mianmari fegyveres lázadó csoportok számára.

A DEA beépített ügynökeivel lépett kapcsolatba, ez okozta a vesztét. A 61 éves Ebiszava Takesi 2025 januárjában hat vádpontban bűnösnek vallotta magát.

(MTI)