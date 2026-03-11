Külföld :: 2026. március 11. 15:24 ::

Lengyelországban is nyomozás indult az Epstein-akták ügyében

Az Epstein-akták elemzése alapján Lengyelországban nyomozás indult feltételezett emberkereskedelem ügyében, az eljárás során két másik európai országhoz fordultak kölcsönös jogsegély keretében - közölte szerdán a lengyel államügyészség.

A 2009-2019 közötti időszakra vonatkozó nyomozást kedden kezdeményezte a varsói államügyészség illetékes munkatársa - tájékoztattak.

A közleményben felidézték: az államügyészségen belül február végén hozták létre az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma honlapján közzétett Epstein-akták lengyelországi vonatkozásait elemző csoportot. Az eddig áttanulmányozott dokumentumok szerint emberkereskedelem bűncselekményének megalapozott gyanúja merül fel - szögezték le.

A feltételezett bűncselekmény magában foglalja a Lengyelország területén történő, "azonosítatlan felnőtt és kiskorú nők, köztük lengyel állampolgárok toborzását". A nőket a gyanú szerint megtévesztették "a leendő külföldi munkavégzésük tényleges jellegét illetően", majd megszervezték utazásukat Lengyelországból, és "átadták őket más személyeknek szexuális kizsákmányolás céljából" - fogalmaz a dokumentum.

Hozzátették: a nyomozás megindítása lehetővé teszi a teljes bizonyítási eljárás lebonyolítását, melynek keretében az egyik első lépés az lesz, hogy a kölcsönös jogsegély keretében két - a közleményben meg nem nevezett - európai országtól információk és bizonyítékok átadását kérik.

(MTI)