2026. március 16. 06:57

Utazási irodák szövetsége: a bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni

A közel-keleti térségben zajló események miatt az utazók sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, a bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni - hangsúlyozta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) a Facebook-oldalán.

A szervezet összegyűjtötte a legfontosabb érveket, amiért az utazási irodával való külföldi utazást javasolja. Ezek között a legfontosabb, hogy a legtöbb nagy iroda éjjel-nappal elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít. Egy váratlan helyzetben ez óriási különbséget jelent egy külföldi call centerrel vagy automatizált chatbotokkal szemben - írta bejegyzésében a szövetség.

A következő fontos szempont az erős nemzetközi kapcsolatrendszer: az utazási irodák légitársaságokkal, helyi partnerekkel, szolgáltatókkal, akár helyi idegenvezetőkkel állnak kapcsolatban. Válsághelyzetben ezek a kapcsolatok segítenek gyorsabban megoldást találni.

A MUISZ hangsúlyozta azt is, hogy válsághelyzetben nem marad egyedül az utas. Ha fennakadás történik - járattörlés, légtérzár, útvonal-módosítás -, az utazási iroda segít megszervezni a szükséges módosításokat, alternatív útvonalakat vagy szállást.

Fontos érv az utazási irodák mellett a személyes kapcsolat. Az utazási irodánál valódi emberekkel lehet beszélni, akik ismerik az utazást, az útvonalat és az utas helyzetét - nem algoritmusok vagy chatbotok kezelik az ügyet - írta a MUISZ.

A bejegyzésben kiemelték, hogy az utazási irodák az utazás teljes időtartama alatt aktívan segítenek a problémák megoldásában, nem hagyják magukra utasaikat. Segítenek eligazodni abban is, hogy mire jogosult az utas és mire nem egy adott helyzetben. Ez különösen fontos olyan bonyolult szabályoknál, mint az EU-n kívüli járatok törlése, késése, vagy bonyolult utazási csomagok kezelése - mutatnak rá.

A MUISZ arra is kitért, hogy vannak olyan esetek, amikor az utazási szakemberek legnagyobb igyekezete ellenére sem tudtak vagy tudnak megvalósulni utazási irodák által szervezett csoportos utazások. Ilyen esetben azonban mód van arra is, hogy a befizetett utazási csomagok, utazási szolgáltatások ellenértékét az utas meghatározott időpontig szóló utalványra váltsa, és így egy későbbi időpontban valósítsa meg egy békésebb időszakban az álomutazását. Természetesen ezekre az utalványokra is fedezet nyújt az utazásszervező vagyoni biztosítéka - hangsúlyozták.

