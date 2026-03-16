2026. március 16. 08:41

Az OECD országaiban 5 százalékon stagnált a munkanélküliség januárban

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban átlagosan 5 százalék volt a munkanélküliség januárban, megegyezett a decemberivel - áll a szervezet honlapján. A ráta 2022 áprilisa óta gyakorlatilag alig mozdult el az 5 százaléktól.

Januárban 18 országban változatlan maradt a munkanélküliség, négy országban növekedést, míg tizenegyben csökkenést jegyeztek föl.

Három országban (Japánban, Dél-Koreában és Mexikóban) a munkanélküliség 3 százalék alatt volt januárban, és csak Finnországban regisztráltak kétszámjegyű rátát, 10 százalékosat.

Az OECD-országokban a munkanélküliek száma decemberhez képest 259 ezerrel, 34,872 millióra csökkent.

A nők körében a munkanélküliség 5,1 százalékos stagnál, a férfiaknál 4,9 százalékról 4,8 százalékra csökkent. A fiatalok (15 és 24 év közöttiek) körében a munkanélküliségi ráta a decemberi 11,4 százalékról 11,1 százalékra mérséklődött.

(MTI)