Külföld :: 2026. március 17. 16:47 ::

Körözést adtak ki a Meduza főszerkesztője ellen Oroszországban

Körözést adtak ki Ivan Kolpakov, a Meduza című Rigában szerkesztett, orosz és angol nyelvű ellenzéki hírportál főszerkesztője ellen - derült ki kedden az orosz belügyminisztérium adatbázisából.

A tárca a körözés konkrét okát nem adta meg, csak annyit közölt, hogy az intézkedést büntetőjogi vád alapján hozták meg. A Meduzát korábban felvették a külföldi ügynökök nyilvántartásába, és nemkívánatos szervezetnek minősítették.

Kolpakov először 2016 és 2018 között volt főszerkesztő, majd 2019 márciusától ismét ezt a tisztséget tölti be. A Meduza emlékeztetett, hogy az újságírót egy moszkvai bíróság tavaly augusztusban megbírságolta nemkívánatos szervezet tevékenységében való részvétel címén.

Decemberben egy másik fővárosi törvényszék távollétében ötévi börtönbüntetésre ítélte a portál kiadóját, Galina Tyimcsenkót, nemkívánatos szervezet tevékenységének szervezése vádjával. A Meduza katonai szakértőjét, Dmitrij Kuznyecet hasonló vád alapján, ugyancsak távollétében, két év és hat hónapi börtönbüntetésre ítélték.

(MTI)