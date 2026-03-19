Külföld :: 2026. március 19. 06:36 ::

Pótjáratok indításával újraindult a forgalom a berlini repülőtéren

Rendkívüli járatok beállításával és menetrend szerinti működéssel indult újra csütörtökön a forgalom a berlini Brandenburg (BER) repülőtéren, miután egy egynapos figyelmeztető sztrájk szerdán teljesen megbénította az utasforgalmat.

A repülőtér-üzemeltető tájékoztatása szerint mintegy 80 ezer utasra számítanak, ami egy átlagos forgalmú napnak felel meg. A légitársaságok összesen 29 pótló fel- és leszállást iktattak be, hogy elszállítsák azokat az utasokat, akik a munkabeszüntetés miatt nem tudtak útra kelni. A nap folyamán körülbelül 570 járat indítása és érkezése várható.

Szerdán egyetlen utasszállító repülőgép sem indult vagy érkezett a repülőtérre, miután a Verdi szakszervezet mintegy 2000, a Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) vállalatnál dolgozó alkalmazottat hívott sztrájkba. Az érintettek között voltak a tűzoltóság, a forgalomirányítás és a terminálüzemeltetés munkatársai is, ami lehetetlenné tette a repülési műveletek fenntartását.

A sztrájk miatt mintegy 445 járat és körülbelül 57 ezer utas volt érintett. A repülőtér szóvivője szerint az utasokat a légitársaságok időben értesítették, így sokan el sem indultak a repülőtérre; járataikat átfoglalták, vagy alternatív utazási lehetőségeket kínáltak számukra.

(MTI)