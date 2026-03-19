Külföld :: 2026. március 19. 21:04 ::

Még mindig nem elég agymosottak a németek: azt gondolják, hogy vannak szorgalmasabb társadalmi csoportok - főleg, amikor látják a naplopó migránsaikat

A német társadalomban még mindig jelentős mértékben jelen vannak a "rasszista előítéletek", ezek a lakosság több mint egyharmadát érintik - állapította meg csütörtökön közzétett felmérésében a Német Integráció- és Migrációkutató Központ (Dezim).

A felmérésben megkérdezettek 36 százaléka egyetértett azzal az állítással hogy léteznek emberi fajok, annak ellenére is, hogy ezt a nézetet a tudományos szféra ma már idejétmúltnak tekinti.

A válaszadók 48 százaléka szerint egyes társadalmi csoportok a "természetüknél fogva szorgalmasabbak" mint mások; míg 60 százalékuk úgy vélte, hogy bizonyos kultúrák "haladóbbak és jobbak", mint mások. A Dezim hozzátette, hogy ez a hozzáállás lényegében minden megkérdezett társadalmi csoportban kimutatható volt.

A kutatásban felmérték az embereknek a kisebbségekhez való viszonyulását is, és azt mutatták ki, hogy a válaszadók több mint egytizede teljesen vagy részben azt gondolja, hogy az országban ma már nem jelent problémát az etnikai vagy vallási kisebbségek tagjaival szemben megnyilvánuló kirekesztés. A megkérdezettek több mint 60 százaléka szerint viszont problémát jelent; mintegy 20 százalék pedig úgy vélte, hogy csak részben lehet ilyen problémáról beszélni.

A válaszadók egynegyede egyetértett azzal az állítással, hogy az etnikai és vallási kisebbségek túl sok követelést támasztanak az egyenlőség megteremtése érdekében.

Ferda Ataman, a német kormány diszkriminációellenes biztosa a német társadalomban létező előítéletekkel kapcsolatban azt mondta: a rasszizmus és a kirekesztés sokféle formát ölthet a mindennapi életben, és minél magasabb az emberek iskolai végzettsége, annál inkább úgy gondolják, hogy nem lehet kirekesztésről beszélni. Hozzátette: nem igaz, hogy az embereket egyszerűen csak elkövetőkre és áldozatokra lehet felosztani, mert "a társadalmak sokszínűek".

(MTI nyomán)