Külföld :: 2026. március 21. 11:51 ::

Musk 2,5 milliárd dollár kártérítst fizethet, mert "jogos aggályaival" csökkentette a Twitter/X részvényeinek értékét

Egy kaliforniai esküdtszék felelősségre vonta Elon Muskot arra hivatkozva, hogy mielőtt megvette volna 2022-ben a Twittert, amit azóta átnevezett X-re, szándékosan közölt olyan információkat, amelyek miatt csökkentek a részvények árai. A techmilliárdost egy befektetői csoport perelte be, a tárgyalás a hónap elején kezdődött San Franciscóban, és pénteken számukra kedvező döntés született, írja a Guardian.

Ügyvédjei végig azt állították, hogy Elon Musk jogos aggályait osztotta meg, és nem állt szándékában manipulálni a részvényárfolyamot, Donald Trump egykori tanácsadója pedig azt vallotta, nem vette észre, hogy nyilatkozatai kedvezőtlen hatással lennének az árfolyamra, hogy azokkal ártana a befektetőknek.

„Nagy örömmel fogadtuk az esküdtszék mai döntését. Erőteljes üzenetet küldöttek arról, hogy senki sem áll a törvények felett” – nyilatkozta Mark Molumphy a befektetők jogi képviselője, kollégája, Joseph Cotchett pedig úgy fogalmazott, hogy ez egy fontos győzelem.

Hozzá kell tenni, az esküdtszék szerint két vádpont nem állja meg a helyét, nem találták bizonyítottnak, hogy Musk tervszerűen akarta félrevezetni a részvényeseket. Ennek ellenére megilleti őket a kártérítés.

Az, hogy a milliárdosnak pontosan mekkora összeget kell fizetnie a befektetőknek, egyelőre nem tudni, bár a DW szerint részvényenként és naponta körülbelül 3 és 8 dollár közötti kártérítést ítéltek meg a részvényeseknek, és ügyvédjeik szerint ez összesen nagyjából 2,5 milliárd dollárt jelent. Hogy ez mennyire számít nagy összegnek, az nézőpont kérdése, nemrég ugyanis Elon Musk lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt.

(HVG)