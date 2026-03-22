Külföld :: 2026. március 22. 07:31 ::

Halálra ítéltek a németországi gleccserek

A tudósok szerint Németországban elkerülhetetlen a gleccserek olvadása, ennek jeleként a Bajor Alpokban végleg bezárták az utolsó gleccsersípályát.

Az ENSZ pont szombaton tartja a gleccserek világnapját, hogy felhívja a világ figyelmét a megóvásuk fontosságára, amikor az osztrák-német határon húzódó Wetterstein-hegységben lebontják a scheeferneri sífelvonót.

A 2962 méter magas Zugspitzével, Németország legmagasabb hegycsúcsával szomszédos 2874 méter magas hegy arról volt ismert, hogy a sífelvonója a világon a legnagyobb szintkülönbséget hidalja át.

A zugspitzei síterepen pénteken kezdték meg robbanószerrel feldarabolni a sífelvonó kábeleit, a csúszólapokon elhelyezett oszlopok így a földre hullanak - mondta el Laura Schaper, a munkálatokat irányító, a létesítményt üzemeltető Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn szóvivője.

Szakértők szerint a gleccser olvadása miatt egyre nehezebb volt biztosítani a tartóoszlopok stabilitását.

A sípálya már több szezon alatt zárva tartott, mert a gleccser olvadása miatt a hegyoldal egyre meredekebbé vált.

2022-ben, egy rendkívül meleg nyár után a bajor tudományos akadémia bejelentette, hogy törölte a gleccserekről vezetett listájáról a Scheeferner déli részének gleccsereit.

"Csak egy egészen kicsi jégdarab maradt. Azóta teljesen elolvadt" - mondta Christophe Meyer, az akadémia gleccserkutatója.

Bajorországban így négy helyszín maradt, amely még megfelel a gleccser kritériumainak: a Schneeferner északi része és a Höllentalferner ugyanebben a hegységben, valamint a Watzmann (2713 m) és a Blaueis (2607 m) a Berchtesgarden-hegységben.

Egy másik gleccserkutató, Wilfried Hagg szerint azonban ezek a gleccserek is elveszítették a felületük egynegyedét az elmúlt két év során, és a két utóbbi várhatóan rövidesen - már az idén vagy jövőre - eltűnik.

Ami a Zugspitze két utolsó gleccserét illeti, a gleccserszakértők szerint az Északi Schneeferner várhatóan az évtized végéig, a Höllentalferner pedig a 2030-as években szűnik meg,

Az Európai Unió Copernicus éghajlat-megfigyelő rendszere szerint az elmúlt három év volt a valaha jegyzett legmelegebb a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének a növekedése miatt.

A gleccserek felületének teljes csökkenése mintegy 41 százalék volt 2015 és 2024 között az Earth System Science Data nemzetközi tudományos folyóirat szerint, amely a legnagyobb veszteségeket Alaszkából, Észak-Amerikától nyugatra és Közép-Európából jelentette.

Wilfried Haag, aki szerint általános felmelegedés teljes mértékben felelős a jelenségért, kifejtette: még a felmelegedés csökkenését célzó legoptimistább forgatókönyvek szerint is száz százalékban halálra vannak ítélve a németországi gleccserek.

(MTI)