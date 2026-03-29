2026. március 29. 21:35

Pakisztáni külügyminiszter: Pakisztánban tarthatják az amerikai-iráni tárgyalásokat

Pakisztán adhat otthont hamarosan az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásoknak - jelentette be vasárnap Isak Dár pakisztáni külügyminiszter.

"Pakisztán nagyon örül annak, hogy mind Irán, mind az Egyesült Államok kifejezte bizalmát Pakisztán közvetítői szerepével kapcsolatban" a tárgyalásokon, amelyekre a "következő napokban" kerül sor - mondta Dar egy televíziós beszédében, azt követően, hogy a régió országainak vezető diplomatái vasárnap Iszlámábádban tárgyaltak.

A külügyminiszter nem részletezte, hogy a tárgyalások közvetlenek vagy közvetettek lesznek-e. Az Egyesült Államok és Irán egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

Isak Dár arról is beszámolt, hogy Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia külügyminiszterei támogatták Pakisztán békefenntartó erőfeszítéseit. A négy ország külügyminiszterei várhatóan hétfőn újra tárgyalóasztalhoz ülnek.

(MTI)