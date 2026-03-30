Külföld, Háború :: 2026. március 30. 17:23 ::

Finn rendőrség: robbanófej volt az ország területén lezuhant ukrán drónon

Robbanófej volt a Finnország területén március 29-én lezuhant ukrán drónon - közölte hétfőn a finn rendőrség. A hatóságok szerint a robbanófej nem lépett működésbe.

"A drón, amely Kouvolától északra zuhant le, a hatóságok előzetes értékelése szerint egy fel nem robbant robbanófejjel rendelkezett" - áll a rendőrség közleményében, amely a harceszközt egy 6,7 méter fesztávú ukrán AN196 drónként azonosította. A pilóta nélküli repülőeszközt ellenőrzött robbantással megsemmisítették.

Egy második - feltehetően szintén - ukrán drón maradványait Luumaki településének közelében találták meg Kouvolától keletre. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy a harceszköz a földnek csapódva felrobbanhatott-e.

A történteknek nem voltak áldozatai, és károk sem keletkeztek. Ez volt az első eset, hogy ukrán drónok csapódtak be Finnország területén.

Ukrajna bocsánatot kért az incidensért, mondván, hogy a drónokat feltehetően az orosz elektronikus zavarás térítette el.

(MTI)