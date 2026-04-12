Feltehetően legkevesebb kétszáz ember meghalt, amikor egy iszlamista fegyvereseket üldöző nigériai katonai gép légicsapást mért egy falusi piacra az ország északkeleti részén szombat éjjel – közölték vasárnap helyiek.
A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.
A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el.
Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.
"Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban" – mondta telefoninterjúban.
Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.
