Külföld :: 2026. április 12. 18:04 ::

Sok halálos áldozatot szedett a nigériai légierő Boko Haramra mért csapása

Feltehetően legkevesebb kétszáz ember meghalt, amikor egy iszlamista fegyvereseket üldöző nigériai katonai gép légicsapást mért egy falusi piacra az ország északkeleti részén szombat éjjel – közölték vasárnap helyiek.

A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.

A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el.

Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.

"Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban" – mondta telefoninterjúban.

Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.

(MTI)