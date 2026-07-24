Külföld :: 2026. július 24. 07:18 ::

Az Egyesült Államok új vámokat vezet be csaknem a teljes importja után

Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva – jelentette be az amerikai adminisztráció csütörtökön.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Irodája (Office of the United States Trade Representative) által kiadott közlemény szerint az új, 10 és 12,5 százalékos vámtételek 60 országra vonatkoznak, és az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érintik.

Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi, átmeneti időre alkalmazott 10 százalékos vámok lejárnak.

A lépés hatálya alá tartozik az Európai Unió, Kanada, Mexikó, az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea és Tajvan is.

Az intézkedést a Trump-adminisztráció a kereskedelmi törvény kényszermunka tilalmáról szóló cikkelyére alapozza, és azt állítja, hogy a vámok alá eső országok nem hoztak megfelelő intézkedéseket a kényszermunka révén létrehozott árucikkek betiltása érdekében. A közlemény szerint az érintett országok körét a kereskedelmi képviselő irodájának vizsgálatai alapján határozták meg.

Az új vámok az év első felében 150 napra bevezetett 10 százalékos globális vámot hivatottak pótolni, amelyet februárban azt követően jelentett be az amerikai adminisztráció, hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek találta a Donald Trump elnök által szorgalmazott országokra szabott vámok alapjául szolgáló magyarázatot, és megsemmisítette azokat.

(MTI)