Anyaország :: 2026. július 23. 22:31 ::

Zajlik a szereplőválogatás: Romsics Ignáccal is találkozott Magyar

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral találkozott Magyar Péter, akivel „a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről” beszélgetett – tudható meg a miniszterelnök bejegyzéséből. A szöveghez mellékelt fotón Magyar Péter Romsics Ignác és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában látható.

Az elmúlt napokban a közösségi médiában többször felmerült Romsics Ignác neve is, mint aki alkalmas lenne köztársasági elnöknek, például Ungváry Krisztián történész is őt ajánlotta.

Romsics Ignác májusban arról beszélt Veiszer Alinda műsorában, hogy ha a köztársasági elnököt a parlament választja a saját hívei közül, a többség valószínűleg meg lesz győződve arról, hogy az illető nem lehet más, „mint egy dísz”.

„Azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, akinek van önsúlya. Aki nem attól kap tekintélyt, hogy őt megszavazzák, hanem anélkül is valaki, tehát anélkül is tudják róla, hogy ő kicsoda, és egyfajta konszenzus övezi a személyét. Mondja meg, hogy ki tudott Sulyok Tamásról vagy Novák Katalinról előtte! Schmitt Pálról azért tudták, mert reggel ő tornászott a családjával a televízióban” – mondta akkor Romsics, aki akkor Kodály Zoltánt hozta fel példának, akit nem kellett bemutatni senkinek se itthon, se a világnak, és az erkölcsi integritása is adott volt. Hozzátette, hogy most is biztosan lehet ilyen személyeket találni.

Forsthoffer közben minden jót kívánt Sulyoknak

Megbeszélést tartott Sulyok Tamás volt köztársasági elnök és a köztársasági elnöki tisztséget átmenetileg viselő Forsthoffer Ágnes az elnöki feladatok folytatásáról a Sándor-palotában. Forsthoffer csütörtök este arról írt a Facebook-oldalán, hogy a személyes találkozást, a gondolatok megosztását fontosnak tartotta.

„Elnök úr külön kiemelte számomra a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is. Köszönjük munkájukat! Elnök úrnak minden jót kívánok! Rendben megy minden tovább” – írta a bejegyzésben Forsthoffer.

Sulyok Tamás szombaton kora este jelentette be, hogy aláírja az Alaptörvény 17. módosítását. Sulyok megbízatása a törvény kihirdetését követő napon szűnt meg, azaz hétfőn 0 órától már nem ő a köztársasági elnök, feladatát ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes vette át. Sulyok az aláírásról szóló videóban arról beszélt, hogy az Alaptörvényben foglalt kötelezettségének jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz. „Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletem végső pecsétje.”

(Telex nyomán)