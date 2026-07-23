Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2026. július 23. 21:43 ::

Négyesikrek születtek Csíkszeredában

Négyesikrek születtek Csíkszeredában, az újszülöttek - három leány és egy fiú - kedden 11.39 órakor császármetszéssel jöttek a világra, ők és édesanyjuk is egészségesek - közölte csütörtökön a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

A székelyföldi egészségügyi intézményben először fordul elő, hogy négyesikrek születnek - írták a kórház közösségi oldalán közzétett közleményben.

A bejegyzés szerint a négy csecsemőt egy 31 éves málnásfürdői édesanya hozta világra, aki mesterséges megtermékenyítés eredményeként lett várandós.

Az újszülöttek - Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge - 740 grammos, 810 grammos, 750 grammos és 750 grammos testsúllyal születtek. Mind a négyen intenzív terápiás ellátásra szorultak, ezért a brassói klinikai szülészeti-nőgyógyászati kórházba szállították őket.

Az ikreknek légzéstámogatásra van szükségük, de állapotuk stabil. Édesanyjuk állapota is jó, a csíkszeredai kórházban gyógyul - közölte a székelyföldi intézmény.

Hangsúlyozták, hogy a négyesikrek születése és fogadása kiemelkedő orvosi teljesítményt és jelentős csapatmunkát igényelt a kórház szülészeti és újszülöttgyógyászati osztálya részéről.

(MTI)