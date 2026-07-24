Háború :: 2026. július 24. 08:11 ::

Trump: mostantól Irán befagyasztott forrásai szolgálnak az általa okozott károk fedezeteként

Az Egyesült Államok mostantól Irán befagyasztott forrásaiból fizet kártérítést az ország által okozott bármely kárért, amely hajókat és szállítmányukat éri – közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint csütörtök este megjelent bejegyzése szerint az intézkedés azonnal érvényes, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetve vagy követlenül Irán idéz elő. A fedezetet az Egyesült Államok birtokában és ellenőrzése alatt álló iráni pénzek jelentik - hangsúlyozta, utalva az Irán által rendszeresen elkövetett drón- és rakétatámadásokra, amelyek célpontjai a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók.

"Azok a károk nagyon jelentősek lehetnek, azonban ez a tisztességes és méltányos eljárás" – fogalmazott Donald Trump.

(MTI)