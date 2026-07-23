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22:31
Zajlik a szereplőválogatás: Romsics Ignáccal is találkozott
Magyar
22:08
Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint az aranykonvojügy szálai Orbán Viktorig érhetnek
21:53
"Ha egy-két napra leállna a Facebook, nem lenne
kormányzás"
21:43
Négyesikrek születtek Csíkszeredában
21:33
Újabb magyarellenes provokáció készül Sepsiszentgyörgyön
21:16
Bűnvadászok-előzetes: zárt kapus "ketrecharc"
Tökölön
20:55
Bankrablási kísérlet során halt meg egy férfi Németországban
20:18
Újra engedélyezte az EU a gyermekeket védő átmeneti online intézkedéseket
19:59
A jégkármérséklő rendszerről egyeztetett civilekkel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
19:38
Alkotmánybírót választ jövő héten a parlament
19:12
Önvezető járművek tesztelése kezdődik Zalaegerszeg
utcáin
18:38
NKA-ügy: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét is letartóztatták
17:53
Dúró Dóra: nem lenne okos dolog együttműködni a Fidesszel, amely egy bomlási folyamatban
van
17:25
Szatmáry Kristóf: a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert vezetőszáron akarják elvinni a párt felső vezetését
17:11
Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe - videó is van
róla
16:44
A Fidesz politikai fogvatartottaknak tartja a letartóztatott párttársakat
16:20
15 éves lányt zaklatott egy romániai gábor cigány
Pilisen
16:12
Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban
15:56
A hétvégére visszatér a kánikula
15:38
Forsthoffer Ágnes három képviselőt írásban figyelmeztetett üléstermi videózás miatt
15:19
A Hévízi-tóba fulladt egy illegális fürdőző
15:05
Négy Eximbankot érintő ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca
14:53
NKA-ügy: a hat tisztviselő közül négy letartóztatásban marad, kettő bűnügyi felügyelet alá kerül
14:47
A törvényben rögzített határidőn belül kell új köztársasági elnököt választani
14:15
Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t
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Lezárult
a nyomozás az év első gyilkosának
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A
Központi Nyomozó Főügyészség elutasította az újdörögdi kézigránát-baleset sértettjének panaszát
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Szeptember
1-jétől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket
Cigánybűnözés
,
Videók
::
2026. július 23. 21:16
::
Hozzászólások
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Friss hírek az elmúlt 24 órából
22:31
Zajlik a szereplőválogatás: Romsics Ignáccal is találkozott
Magyar
22:08
Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint az aranykonvojügy szálai Orbán Viktorig érhetnek
21:53
"Ha egy-két napra leállna a Facebook, nem lenne
kormányzás"
21:43
Négyesikrek születtek Csíkszeredában
21:33
Újabb magyarellenes provokáció készül Sepsiszentgyörgyön
21:16
Bűnvadászok-előzetes: zárt kapus "ketrecharc"
Tökölön
20:55
Bankrablási kísérlet során halt meg egy férfi Németországban
20:18
Újra engedélyezte az EU a gyermekeket védő átmeneti online intézkedéseket
19:59
A jégkármérséklő rendszerről egyeztetett civilekkel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
19:38
Alkotmánybírót választ jövő héten a parlament
19:12
Önvezető járművek tesztelése kezdődik Zalaegerszeg
utcáin
18:38
NKA-ügy: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét is letartóztatták
17:53
Dúró Dóra: nem lenne okos dolog együttműködni a Fidesszel, amely egy bomlási folyamatban
van
17:25
Szatmáry Kristóf: a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert vezetőszáron akarják elvinni a párt felső vezetését
17:11
Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe - videó is van
róla
16:44
A Fidesz politikai fogvatartottaknak tartja a letartóztatott párttársakat
16:20
15 éves lányt zaklatott egy romániai gábor cigány
Pilisen
16:12
Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban
15:56
A hétvégére visszatér a kánikula
15:38
Forsthoffer Ágnes három képviselőt írásban figyelmeztetett üléstermi videózás miatt
15:19
A Hévízi-tóba fulladt egy illegális fürdőző
15:05
Négy Eximbankot érintő ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca
14:53
NKA-ügy: a hat tisztviselő közül négy letartóztatásban marad, kettő bűnügyi felügyelet alá kerül
14:47
A törvényben rögzített határidőn belül kell új köztársasági elnököt választani
14:15
Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t
13:53
Lezuhant egy orosz katonai kiképzőgép Moszkva közelében
13:34
Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében
13:27
Meghalt a cigány, akit sokkolóval bírtak megállásra a
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13:08
Holtan találták a fajtársi modellügynököt, aki fiatal nőket közvetített
Epsteinnek
12:31
Meghalt a Fekete-tengeren támadás áldozatává vált tartályhajó sérültjeinek egyike
11:50
A Központi Nyomozó Főügyészség elutasította az újdörögdi kézigránát-baleset sértettjének panaszát
11:36
Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia
11:00
Lezárult a nyomozás az év első gyilkosának
ügyében
10:48
50 ezer helyett 800 ezret követeltek a cigány "vállalkozók" egy nyolcvanas éveiben járó házaspártól Békéscsabán
10:16
Szeptember 1-jétől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket
09:57
A rendezés lehetőségéről is tárgyalt Lavrov és Rubio Manilában
09:46
Ruszin-Szendi: hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát
09:10
Sem a bűnügyi felügyelet, sem a kamerák nem zavarták a dílerkedő cigányasszonyt a VIII. kerületben
08:58
Egy 74 évvel ezelőtt lezuhant gép roncsait találták meg az Atlanti-óceán fenekén - az eset után tették kötelezővé a felszállás előtti
utastájékoztatást
08:38
A klasszikus ügyvédi iroda, ahol mindenkinek segítenek (x)
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Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen
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Utoljára frissítve: 2026. 07. 23. 23:34:17
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