Magyar-török - kettős vereséggel búcsú a Nemzetek Ligája élvonalától

A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott vasárnap a Puskás Arénában a vendég török csapattól, amely így 6-1-es összesítéssel megnyerte a Nemzetek Ligája élvonalbeli tagságáért rendezett párharcot.

A nemzeti együttes hiába játszott jobban és veszélyesebben bő fél órán át, utána a vendégek három perc alatt eldöntötték az oda-visszavágós csatát: előbb Hakan Calhanoglu büntetőből talált be, majd Arda Güler is bevette Dibusz Dénes kapuját. A hajrában Abdulkerim Bardakci állította be a végeredményt.

Marco Rossi tanítványai 13 veretlenül megvívott hazai találkozót követően szenvedtek ismét vereséget saját közönségük előtt. Az olasz szakvezető a kezdőként pályára lépett Dárdai Bence mellett még egy újoncot avatott a becserélt Tóth Alex személyében.

A magyarok legközelebb június 6-án a svéd csapatot fogadják barátságos mérkőzésen.

(MTI)