Sport :: 2025. augusztus 9. 19:53 ::

Kikapott a törököktől a férfi röplabda-válogatott - ezzel biztossá vált, hogy lemarad az Eb-ről

A magyar férfi röplabda-válogatott szombaton Nyíregyházán simán, 3-0-ra kikapott a törököktől Európa-bajnoki selejtezőn, ezzel biztossá vált, hogy nem jut ki a jövő évi kontinenstornára.

Az ifjabb Nagy Péter irányította, 0/3-as győzelmi mutatóval, nyert szett nélkül az A csoport utolsó helyén álló magyarok a selejtezősorozat jövő vasárnapi zárásán a dánok vendégei lesznek Odensében. A triókból a hét első mellett az öt legjobb második jut ki a 2026-os, bolgár, finn, olasz és román közös rendezésű viadalra.

Eredmény, A csoport, 4. játéknap:

Magyarország-Törökország 0-3 (-16, -17, -15)

a legeredményesebb játékosok: Varga P. 12, illetve A. Lagumdzija 20, Mandiraci 15, M. Lagumdzija 12

Az állás: 1. Dánia 2 győzelem/0 vereség, 2. Törökország 2/1, 3. Magyarország 0/3

Az európai rangsorban 15. helyezett, világbajnoki résztvevő törökök egyértelmű esélyesnek számítottak a CEV ranglistáján 25. magyarok ellen, már csak azért is, mert egy éve Ankarában alig több mint egy óra alatt nyertek Horváth Kristófék ellen.

A házigazda azóta az Európa-liga ezüst divíziójában szerzett ezüstéremmel készült a kvalifikáció folytatásra, míg a rivális a világelitnek számító Nemzetek Ligájában edződött májusban és júniusban.

A szombati, nyíregyházi összecsapás elején nem látszott az előzetesen nagynak gondolt tudáskülönbség a felek között, a beteg feladót, Keen Cameront helyettesítő Tóth Kristóf jól szolgálta ki társait. A különbség 10-10 után kezdett nőni, mivel a magyarok addigi stabil alapjátékába több hiba is becsúszott. Nagy második időkérésénél már hattal vezetett az ellenfél, ami a szett végéig tovább nőtt.

A második játszma három török ponttal kezdődött, de a hazaiak Varga Péter vezérletével egy ideig megint tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A játékrész derekán a vendégek néhány jó blokkponttal ismét elléptek a magyaroktól, és bár Vargáék kapaszkodtak, csak eggyel több pontig jutottak, mint az előző felvonásban.

A harmadik etapban villámrajtot vett az ellenfél, így a magyaroknak rövidesen hatpontos hátrányból kellett volna visszazárkózniuk. Ugyan a hazaiak a mérkőzés több szakaszában is összeszedetten és pontosan röplabdáztak, de ez ezúttal csak a tisztes helytálláshoz volt elég.

A 75 perces találkozó legjobbja a törökök Bajnokok Ligája-bronzérmes feladóátlója, Adis Lagumdzija volt 20 ponttal, a magyaroktól Varga 12 pontot szerzett.

(MTI)