Visszavágott Romániának magyar férfi kosárlabda-válogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86-66-ra legyőzte Romániát szombaton Szolnokon a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában, ezzel továbbjutott a csoportjából.

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese - amely a sorozat múlt hét szerdai nyitányán 76-64-re kikapott Romániában, majd egy hete 96-58-ra nyert Észak-Macedóniával szemben - a kiegyenlített első félidő után a harmadik negyedben állva hagyta riválisát, 26-5-re nyerte a szakaszt, s a zárószakaszban jól gazdálkodott előnyével. A meccs legjobbja Nate Reuvers lett 25 ponttal.

A magyar együttes így nem csupán visszavágott a román csapatnak, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek a biztosan csoportutolsó észak-macedónok ellen, akkor elsőként jutnak tovább.

Magyarország és Románia novemberben kezdheti majd meg a kvalifikációs sorozatot.

(MTI)