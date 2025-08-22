Sport :: 2025. augusztus 22. 17:09 ::

Két arany- és egy ezüstérmet szereztek a magyarok a kajak-kenu vb pénteki döntőiben

A magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K-1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K-1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren.

A júniusi Európa-bajnokságon három elsőséget begyűjtő, pályafutása első felnőtt vb-jén szereplő Csikós taktikus versenyzéssel szerezte meg a győzelmet, Csizmadia pedig rajt-cél győzelmet aratott. Utóbbi számban a magyarok legutóbb 1997-ben, Dartmouth-ban ünnepelhettek vb-győzelmet.

Közel volt a diadalhoz az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállítású férfi kajakos kvartett is, amely mindössze öt századmásodperccel szorult a győztes portugálok mögé.

A vasárnapig tartó vb további döntőit szombaton és vasárnap rendezik.

(MTI)