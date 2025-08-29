Sport :: 2025. augusztus 29. 19:19 ::

Budapesten lesz a 2027-es öttusa-világbajnokság

Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak - erről döntött pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (UIPM).

Az UIPM végrehajtó bizottsága a következő évek kiemelkedő versenyeiről határozott vilniusi ülésén. Budapest 2027-ben a vb mellett a világkupa-döntőt is megrendezi, 2028-ban pedig a vk-sorozat második állomására kerül sor a magyar fővárosban.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia felvezetéseként az Egyesült Államokban, pontosabban West Hollywoodban is lesz vk-viadal 2027-ben. Az ötkarikás játékok évében a vb-t Kairóban rendezik.

A nemzetközi szövetség egyben megerősítette a jövő évi világkupa menetrendjét. Eszerint áprilisban Kairóban kezdődik a sorozat, májusban a bulgáriai Pazardzsikban találkozik a nemzetközi mezőny, júniusban pedig Budapesten. Ezt követően a magyar főváros ad majd otthont a vk-döntőnek is július első hetében.

Budapest legutóbb 2019-ben rendezett öttusa-világbajnokságot.

Frissítés: A Nemzeti Atlétikai Központ lesz a centenáriumi helyszín

"Nagyon hálásak vagyunk, és szerintem nagyon jó döntést hozott a UIPM" - mondta Balogh Gábor, a hazai szövetség elnöke az M1 aktuális csatornának. Hozzátette: hosszú pályázati út végeredménye a kedvező döntés.

"Én eleve így kandidáltam az elnöki feladatokra, hogy ha százéves lesz a magyar öttusasport, akkor világbajnokságot kell rendeznünk" - emlékeztetett rá.

Kiemelte, hogy olimpia előtti évben lesz itthon a vb, ami mindig hangsúlyosabb a többinél. Szerinte azzal nyert a három pályázat közül a magyar, hogy az ország nagyon jó versenyrendező, és a magyar öttusasport maga is bizonyította ezt az elmúlt évtizedekben. Hozzátette: nehezen képzelhető el, hogy bárhol nagyobb biztonságban lenne egy világbajnokság, mint Magyarországon. Ráadásul ebben a sportágban a magyarok a legeredményesebbek, és az első magyarországi öttusaversenyek centenáriuma is lesz 2027-ben.

"Fontos szempont volt a jelentkezésnél, hogy a magyar versenyzők hazai környezetben versenyezhetnek olimpiai kvótáért. Plusz motiváció a közönség és egyben plusz lehetőség is" - emelte ki.

A vb a Nemzeti Atlétikai Központban lesz, amelyet a szövetség igyekszik majd megtölteni. Ennek érdekében komoly kampányt tervez, amely egy évvel a világbajnokság előtt indulna.

(MTI)