Iman Helif bírósághoz fordult: érthető módon nem szeretne nemi tesztet

A 2024-es párizsi olimpia aranyérmes bokszolója, Iman Helif fellebbezést nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), miután a World Boxing megtiltotta számára a soron következő versenyeken való részvételt, amennyiben nem veti alá magát kötelező genetikai nemi tesztnek – számolt be a Reuters nyomán az Index.

A 26 éves sportoló a párizsi olimpián aranyérmet nyert, de szereplését vita övezte. A CAS közölte, Helif fellebbezésének célja az ítélet hatályon kívül helyezése, a részvétel engedélyezése a 2025-ös ökölvívó-világbajnokságon, hozzátéve, hogy elutasították a döntés felfüggesztésére irányuló kérelmét az ügy tárgyalásának idejére.

A felek jelenleg írásos beadványokat nyújtanak be, és közös megállapodás esetén tárgyalást is kitűznek – áll a közleményben.

Hámori Luca legyőzője, Iman Helif júniusban visszalépett egy hollandiai World Boxing-tornától, de többször is hangsúlyozta: nőként született, és mindig a női mezőnyben versenyzett. Márciusban kijelentette, hogy a 2028-as olimpián is meg kívánja védeni címét.

A World Boxing, az amatőr ökölvívás nemzetközi sportirányító testülete, amely a 2028-as olimpián a sportág hivatalos irányítója lesz, idén májusban vezette be a kötelező nemi tesztet minden versenyző számára. Közölték: Helif addig nem indulhat, amíg nem esik át a vizsgálaton. A szövetség elnöke, Boris van der Vorst később bocsánatot kért amiatt, hogy a döntés kihirdetésekor a bokszoló nevét nyilvánosságra hozták, elismerve, hogy "a magánszféráját tiszteletben kellett volna tartani".

Iman Helif 2024-ben a női váltósúlyban szerzett olimpiai aranyérmet, miután az előző évben a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség kizárta a világbajnokságról, arra hivatkozva, hogy a kromoszóma-vizsgálatok alapján nem jogosult a női mezőnyben versenyezni. A párizsi játékokon azonban indulhatott, mivel a NOB 2023-ban megfosztotta az IBA-t a sportág irányításától, és közvetlenül maga szervezte az olimpiai tornát.

