Férfi nyerte a "női" kerékpárversenyt Kaliforniában

Az elmúlt héten három férfi versenyző is indult a kaliforniai Livermore-ban rendezett női kerékpáros versenyen, az egyik transzvéglény el is hódította az első díjat egy női sportolótól.

„Li” (Liam) King, Jordan Johnson és „Chelsea” (Connor) Wolfe mindannyian regisztráltak a szeptember 14-én megrendezett kerékpáros Oakland Grand Prix női versenyre. King, aki Instagram-életrajza szerint önmagára a női névmásokat használja, az első helyezést nyerte el. Korábban már nyert kerékpáros versenyeket a „nem bináris” (vegyes nemű) kategóriában.



A három transzkreatúra: Liam King, Jordan Johnson és Connor Wolfe

A Women Are Real női érdekvédelmi csoport szerint a női versenyzőknek esélyük sem volt Kinggel szemben. A beszámolók szerint nem is lehet versenyről beszélni, mert King az elején elhúzott a többiektől, s egyedül haladt az élen, miközben a többiek megközelíteni sem nagyon tudták.

A Women Are Real négy tagja is ellátogatott a versenyre, hogy támogassák a női sportolókat, valamint transzparenseket is vittek magukkal, amelyeken a férfiak női sportban való részvételét elítélő szlogenek voltak. Az egyikük egy „Férfiaknak nincs helyük a női kerékpározásban” feliratú táblát tartott, míg mások az USA Cycling vezetőségét kritizálták, amiért nem védték meg a női kategóriát.

Az egyik aktivista, Beth Bornue elmondta a Reduxxnak (a transzlobbi aljasságait leleplező amerikai weboldal), hogy a rendőrséget kellett hívnia, miután a versenybírók ellenségesen és agresszívan viselkedtek a csoportjával szemben az eseményen. Bourne elmondása szerint az egyik férfi versenybíró felkapta a mobiltelefonját, letépte az egyik transzparensét, és a kukába dobta.

„A verseny kezdetének első két percében arra gondoltam, hogy megkérdezem az amerikai kerékpárverseny tisztviselőit, hogy tudnak-e férfiakról a női versenyben. A tisztviselő azt javasolta, hogy beszéljek a verseny szervezőjével, és miközben telefonon próbáltam feltenni a kérdést, megtámadtak” – mondja Bourne. „Először egy nő próbálta megakadályozni, hogy hívást indítsak, majd megpróbálta elvenni tőlem a telefont. Másodpercekkel ezután egy „James” nevű férfi meglepetésszerűen megtámadott, az arcomba káromkodott, majd kivette a telefonomat a kezemből. Ezután megragadta a tábláimat, és a szemetesbe dobta őket, miközben megpróbált ellökni."



A tüntetők transzparensei

Bourne elmagyarázza, hogy számos sporteseményen megjelent már, hogy támogassa a női sportolókat a Women Are Real képviselőjeként, de megdöbbentette az agresszió és az ellenségesség szintje, amivel a versenyen szembesült.

„Legalább két-három tucat lányokkal és női sportokkal kapcsolatos tüntetésen vettem részt, de a mai napig soha nem tapasztaltam ilyen szintű haragot, gyűlöletet vagy erőszakot magammal és a velem lévő többi nővel szemben” – mondja. „Megdöbbentő belegondolni, hogy nem vehetek részt egy, az USA Cycling által jóváhagyott kerékpárversenyen Livermore, Kalifornia közútjain, és nem oszthatom meg a női sportok diszkriminációval szembeni védelméről alkotott nézeteimet anélkül, hogy kockáztatnám a biztonságomat.”

Ez az Oaklandi Nagydíj volt az egyik utolsó olyan esemény, ahol a férfiak tisztességtelenül versenyezhetnek a nőkkel az USA Cycling versenyein. A szervezet nemrégiben új szabályzatot fogadott el, amely 2025. szeptember 15-én lépett hatályba, és amely a sportkategóriákat összhangba hozza Trump elnök 2025. februári 14201. számú, a férfiak női sportokból való kizárásáról szóló végrehajtási rendeletével.

A másik férfi versenyző, "Chelsea" Wolfe, az elmúlt héten amiatt kapott médiafigyelmet, mivel ünnepelte Charlie Kirk meggyilkolását, ami arra késztette az USA Cycling csatornát, hogy nyilatkozatot adjon ki a Fox Newsnak, amelyben elítéli Wolfe kijelentését. Wolfe Instagram-sztorijában a „Megcsináltuk!” felirattal osztott meg egy hírt Kirk meggyilkolásáról. Egy másikban „náciként” is emlegette Kirket.



Wolfe szerint a nácik halála után jobb hely lesz a világ

A harmadik férfi versenyző, Jordan Johnson, szintén nyert női versenyeket. 2021-ben első díjat nyert a Colorado Kerékpárverseny Szövetség versenyén, majd harmadik helyezést ért el egy másik női versenyen ugyanebben az évben, majd második lett egy 2022-es USA Cycling Steel City Road Race versenyen, és első helyezést ért el egy 2022-es Louisville Criterium versenyen.

Látható, hogy a szervezők, ahogy már korábban is többször, nem a normalitás oldalán álltak. A Woman Are Real aktivistáinak ahelyett, hogy meddő tüntetéseket szerveznek, inkább azzal kellett volna lobbizniuk, hogy a nők ne álljanak ki olyan versenyeken, ahol abnormális férfiak is indulnak. A vírusok ellen a szervezet immunrendszere védekezni kíván, nem valamilyen kompromisszumos megoldást keresni. A transzkreatúrák női sportból való kiszorításának is ez lehetne az egyetlen hatásos módszere. Trump rendeletével elvileg ez az USA-ban már a jövőben megoldódik, de egy esetleges politikai változás ismét normalizálhatja ezt az őrületet.