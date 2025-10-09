Sport :: 2025. október 9. 18:55 ::

Adolf úgy érezte, egy bizonyos szintről már nem tud továbblépni

Pétervári Pál helyett Dóri Bencével készül Adolf Balázs négyszeres világbajnok kenus.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az FTC kenusa a párizsi olimpia után kezdett el azon gondolkozni, hogy "merre tovább", mert úgy érezte, a jelenlegi szintről már nem tud továbblépni, emellett az edzései is "egy kicsit összevissza voltak".

"Fontosnak éreztem, hogy egy olyan ember legyen mellettem, aki mindent kontrollálni képes, rám írja az edzéseket, és én vagyok a középpontban" - jelentette ki Adolf Balázs.

"Olyan edzőt szerettem volna, akinek én vagyok az első, és az én igényeim szerint írja az edzéseket, illetve fiatal és ambiciózus. Bencével egyébként is jóban vagyunk, többször láttam, hogy milyen edzéseket tartott a kicsiknek, és nagyon tetszett, amit képvisel. Nyilván ez nem egyszerű feladat neki sem, biztos, hogy kell még tanulnia, de az eddigi tapasztalataim alapján jól tudunk együtt dolgozni" – vélekedett az FTC 26 éves sportolója, akinek Pétervári Pál volt a nevelőedzője.

(MTI)