Sport :: 2025. november 27. 09:40 ::

Szijjártóék öt konzullal készülnek a Ferencváros isztambuli meccsére

Öt magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Fenerbahce labdarúgó-mérkőzés helyszínén csütörtök este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint 2300 jegyet biztosítottak, amelyekből eddig mintegy 800 kelt el.

"A voucherek beváltási pontja, egyúttal a gyülekezési pont is Isztambulban, a Kék mecset és a Hagia Szophia székesegyház közötti területen lesz. Innen majd helyi idő szerint háromnegyed öttől buszokkal viszik el a szurkolókat a mérkőzés helyszínére" - tudatta.

Aláhúzta, hogy öt konzul fog szolgálatot teljesíteni a helyszínen annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a magyar szurkolóknak bármilyen ügyes-bajos kérdésben.

"Két konzul ott lesz a stadionban, egy a voucherek beváltási pontjánál, kettő pedig a repülőtéren. Konzulok várják a Budapestről érkező, aztán majd a Budapestre hazainduló szurkolókat, hogy mind az érkezés, mind az indulás is zökkenőmentes legyen" - tette hozzá.

Közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +90 501 132 7015.

"Mindenkinek jó szurkolást, és aztán meg biztonságos hazautat kívánok!" - zárta mondandóját Szijjártó Péter.

(MTI)