Sport :: 2026. január 25. 07:31 ::

Elfogadták a februári téli olimpiára utazó magyar csapat összetételét

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati közgyűlésén a küldöttek egyhangúlag elfogadták a milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat összetételét, köztük a 15 sportolót.

A MOB vezetője beszédében elmondta, hogy 130 évvel a Hajós Alfréd által nyert első magyar ötkarikás aranyérem után olimpiai emlékévet tart a MOB, ennek keretében pedig a szervezet emlékművet állít az összes bajnok szülőhelyén. Elárulta, ez 92 települést érint, ennek költségeit a MOB vállalja.

Fábián László főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy szerényebb kilátásokkal utazik a téli olimpiára a magyar csapat, mivel az előző két játékokon érmeket, köztük aranyakat nyerő rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott valamelyest meggyengült. Ennek ellenére ütősnek nevezte a magyar csapatot, amely így is szép eredményeket érhet el Milánóban és Cortina d'Ampezzóban, ahol hat rövidpályás gyorskorcsolyázó, négy sífutó, két-két műkorcsolyázó és alpesi síző, valamint egy gyorskorcsolyázó szerepel majd.

A 120-ból jelenlévő 69 küldött egyhangúlag megszavazta Magyarország részvételét 2027-ben a nyári és téli EYOF-on, valamint az Európa Játékokon, továbbá 2028-ban a téli ifjúsági olimpián és a Los Angeles-i nyári olimpián.

(MTI nyomán)